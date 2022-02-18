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Преступный режим Зеленского отдал приказ СБУ и национал-радикалам уничтожать несогласных с политикой власти

Александр Потемкин

Александр Потемкин

Общественный деятель
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский во время комедийного шоу, Бровары, 29 марта 2019 года Shutterstock.com

Об этом пишет Александр Потемкин на своей странице в Facebook.

Зеленский отдал приказ сотрудникам СБУ и их шестеркам из националистических группировок начать по всей стране зачистку инакомыслящих, тех, кто против войны, кто за мир, кто против внешнего влияния в Украине. Начали с Харькова, где ночью был похищен и подвергся жестокому избиению и пыткам заместитель руководителя Харьковской городской организации "Патриоты – За жизнь" Игорь Мартыненко. Видимо, преследование Медведчука власти ничего не дало, и наверху решили на физическое устранение оппонентов Зеленского.

Игоря Мартыненко похитила СБУ, которая превратилась в преступную организацию, занимающуюся фальсификацией уголовных дел и расправами над оппозицией и неугодными власти. Потом Мартыненко передали нацикам из "Нацкорпуса", которые избивали его, сломали руку, душили и топили, а после собирались убить, но благодаря счастливому случаю Игорю Мартыненко удалось сбежать с места запланированной казни.

Одноглазый
Фото из открытых источников

Можно вспомнить, как в 2020 году ручные радикалы по указанию СБУ обстреляли автобус и, угрожая применить оружие, избили находившихся в нем членов организации "Патриоты – За жизнь". Уже через три месяца суд освободил из-под стражи всех участников нападения. Можно также вспомнить десятки нападений нациков на офисы ОПЗЖ по всей стране. Никто за это не наказан. Полное беззаконие и запугивание граждан.

И ведь никто не знает, кто будет следующей жертвой преступного террора. Все, кто против Зеленского, против тоталитарной, диктаторской политики нынешней власти, все в опасности. Власть целенаправленно раскалывает общество на "своих" и "врагов". Половина страны оказалась ненужной Зеленскому, против несогласных выпустили из клеток настоящих отморозков, которые готовы убивать по приказу.

Очевидно, что Зеленский не хочет мира в Украине, его политика направлена на разжигание ненависти в обществе. Русскоязычные граждане оказались вне правового поля – государство их не защищает, оно их уничтожает.

Вот такую Украину за 3 года построил президент, который обещал принести мир и быть примирителем. А стал тираном и разрушителем.

Александр Потемкин

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