Почему я не верю в войну России с Украиной

Вооруженные силы Украины на передовой slovoidilo.ua

Я не верю в войну России с Украиной. Но не исключаю локального непродолжительного вооруженного конфликта, который может быть спровоцирован. Президент России Путин, министр иностранных дел Лавров неоднократно заявляли, что никто не собирается вторгаться в Украину и тем более воевать с украинским народом. Это может произойти только если Вооруженные Силы Украины решат военным путем вернуть неподконтрольные Донбасс и Крым.

Впервые в международной политике последних десятилетий мы столкнулись с фактом, когда Запад обвиняет Россию в готовности напасть на Украину, а украинская власть это отрицает. Президент Владимир Зеленский считает, что не видит реальной угрозы нападения на нашу страну. И не перестает удивляться информационным атакам Запада в запугивании украинцев.

Но ситуация продолжает накаляться, углубляя украинский кризис.

Кто же в этом кровно заинтересован?

По-первых, безусловно, военно-промышленное лобби США, стоящее за Демократической партией. Байдену надо оправдать увеличение военного присутствия в странах Европы. А это новые ассигнование для Пентагона.

Во-вторых, американские транснациональные компании торгующие сжиженным газом. Их цель – вытеснение трубопроводного русского газа с Европы и замена его на американский сланцевый. Выгода от этого колоссальная – многомиллиардные прибыли.

Западные медиа усиленно лепят с государства России непримиримого агрессора, от сотрудничества с которым надо как можно быстрее отказываться.

США заинтересованы в экономическом ослаблении Европы. Нагнетая ситуацию с возможной войной на Украине и сея панику в Европе американцы преследуют также цель стимулировать переброску европейского капитала в банки, подконтрольные США. Это довольно действенный инструмент снизить инфляцию в самих Штатах.

А Украина американцам нужна только как инструмент в борьбе за свои геополитические и экономические интересы. О процветании нашей страны речь не идет.

Виталий Журавский