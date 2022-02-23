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ОПЗЖ: Вместо того чтобы решать проблемы страны, правительство продолжает воевать с прошлым

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политическое объединение
Оппозиционная платформа - За жизнь
ОПЗЖ

Заявление партии

Сегодня перед страной стоят острые политические, экономические и социальные вызовы. Необходимо искать пути для снятия напряженности, успокоить общество, помочь бизнесу и людям справиться с вызовами роста цен, прекратить бегство капиталов из страны. Вместо решения этих насущных проблем правительство Шмыгаля увлечено бюрократической возней, переименованиями и войной с историей.

На сегодняшнем заседании, среди самых "актуальных" шагов, правительство приняло решение о выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Кабинет Шмыгаля посчитал освещение фактов про подвиг народов стран-участниц СНГ во время Великой Отечественной войны ненужным и опасным. Решил отказаться даже от совместных со странами СНГ поисковых работ для того, чтобы найти останки солдат Великой Отечественной, наших соотечественников, и похоронить их с воинскими почестями.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить заниматься опасным политиканством. Отказаться от политики борьбы с прошлым и заниматься решением насущных проблем, которые стоят перед украинским обществом. Требуем сохранить память о мужестве и героизме всех павших в боях за освобождение Украины от фашизма.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"

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