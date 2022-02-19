ОПЗЖ: Нападение в прямом эфире на Шуфрича — следствие русофобской и националистической политики власти Зеленского

ОПЗЖ

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18 февраля в эфире передачи с фантастическим названием "Свобода слова" Савика Шустера главный редактор сайта "Цензор" Юрий Бутусов напал на народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестора Шуфрича, когда он говорил о том, что в Украине живут люди, говорящие не только на украинском, но и на русском, и на венгерском языках.

Это нападение стало возможным потому, что власть Зеленского и лично президент Украины, как страны, находящийся под прямым управлением Запада, прилагает все силы для того, чтобы разжечь русофобию, посеять ненависть между гражданами Украины, оправдать самое циничное насилие и нарушение закона в отношении тех самых граждан, которые и обеспечили победу Зеленского на президентских выборах.

Многочисленные сторонники физического уничтожения своих сограждан, даже после преступного, антиконституционного и внесудебного закрытия телеканалов "112 Украина", Newsone, ZIK, UkrLive и "Перший Незалежний" не могут ничего возразить по сути представителям нашей партии.

В картине этого нападения отвратительно все: и то, что Нестору Шуфричу запрещают говорить в передаче с названием "Свобода слова", и то что моральный урод и быдло высшей пробы Бутусов, нападающий на Шуфрича за слова о том, что в Украине говорят в том числе и на русском языке — сам говорит по русски, и трусливое, предательское нападение со спины, ничем не отличающееся по суди от действий власти Зеленского на Донбассе, и призывы неадертальцев "с трибун". Не вызывает сомнения, что причиной нападения является именно позиция Нестора Шуфрича, напрямую связанная с национальным вопросом.

Сложно представить другой канал и другого ведущего, а не Савика Шустера, подходящего для организации подобных провокаций. Как показательно и то, кто и в каком порядке подходил, для того, чтобы вмешаться и прекратить драку. Под крики "Вон отсюда", звучавшие со стороны подошедшего последним Порошенко, у которого не было политической воли для того, чтобы установить мир во время президентства и не проявилось ее и сегодня, а также спрятавшегося за спиной экс-президента предателя Евгения Мураева, который красиво защищает русский язык на словах, а на деле — обнимается с лжецами, поджигателями войны и людьми, откровенно ненавидящими жителей Юго-Востока Украины.

Но самое показательное в этой истории — демонстрация, кто хочет диалога и взаимопонимания, а кому нужно насилие и физическое уничтожение оппонентов. Это нападение показывает, что представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" преследуют за правду, потому что тот факт, что жители Украины говорят на разных языках является абсолютной истиной, и не может оспариваться ни одним здравомыслящим человеком.

Власть Зеленского и когорта фашиствующих радикалов которым он потакает превратила Украину в территорию ненависти, русофобии и насилия, территорию нищеты материальной и духовной. "Оппозиционная платформа — За жизнь" боролась и будет бороться против такой ситуации, поскольку она является главной и самой страшной угрозой существованию нашего государства.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"