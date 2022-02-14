"Они уже вынесли себе приговор": Зеленский угрожает олигархам, покинувшим Украину?

Global Look Press

Владимир Зеленский дал олигархам, которые вылетели из Украины в связи растущей напряженностью и возможным "вторжением" России, 24 часа, чтобы вернуться на родину. При этом Зеленский заявил, что они уже "вынесли себе приговор". Правда, оговорился — что влиять на бизнес людей, покинувших страну, государство не может. Но сути это не меняет. Президент открыто угрожает олигархам?

"И большая проблема с этими олигархами, влиять на бизнес мы не можем и не будем. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали. Но считаю, что они должны вернуться на свои предприятия, к десяткам тысяч людей, которые на них работают и на государство", заявил Зеленский.

Если это угроза, то как глава государства собрался наказывать олигархов, покинувших Украину? Какими законами будет руководствоваться? Снова соберет "телефонное" заседание СНБО, вытрет ноги о Конституцию и придумает повод? Это он может, несомненно. Тем более, что глава государства, окружил себя людьми, под стать себе, для которых верховенство права, буква закона, права человека и Конституция Украины — не более чем пустой звук. Или будет по-тихому "кошмарить" их бизнес, просто не даст людям работать. При чем, от таких действий, пострадают больше всего обычные сотрудники, для которых работа в той или иной корпорации единственная возможность прокормить семью. Но Зеленскому плевать на граждан своей страны. Так что ему помешает и в этот раз, подкрепить свой популизм незаконными действиями? Ничего! Схема отработанная.

Анна Шушкевич