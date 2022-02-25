Необходимо начать переговоры о прекращении огня, - ОПЗЖ

ОПЗЖ

Тяжелейшее испытание, обрушившееся на Украину, заставляет по-новому взглянуть на многие вещи, которые еще вчера казались очевидными. Но мы уверены, что есть ценности, которые являются абсолютными и не могут быть подвергнуты сомнению. Это ценность человеческой жизни, ценность мира, стабильного развития государства, безопасность наших близких.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ последовательно отстаивала необходимость восстановления мира на Востоке Украины, территориальной целостности нашего государства. Сегодня, мы уверены, миллионы украинцев по-новому смогут оценить те мотивы и чувства, которые двигали нами, когда мы боролись за прекращение огня и установление мира на Донбассе, что так и не было сделано из-за отсутствия у власти политической воли.

Та же задача установления мира и прекращения огня, защиты мирного населения особенно остро стоит перед нами сегодня. И мы призываем все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня. И мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется.

Ситуация требует от Президента Зеленского проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и при международном посредничестве. Заявляем о своей готовности оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе.

Украинская политическая партия ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ выражает уверенность, что наша страна способна справиться со сложившейся ситуацией, сделать необходимые выводы и развиваться как самостоятельное государство, выстраивая свою политику в украинских интересах.