home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Необходимо начать переговоры о прекращении огня, - ОПЗЖ

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политическое объединение
ОПЗЖ
ОПЗЖ

Тяжелейшее испытание, обрушившееся на Украину, заставляет по-новому взглянуть на многие вещи, которые еще вчера казались очевидными. Но мы уверены, что есть ценности, которые являются абсолютными и не могут быть подвергнуты сомнению. Это ценность человеческой жизни, ценность мира, стабильного развития государства, безопасность наших близких.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ последовательно отстаивала необходимость восстановления мира на Востоке Украины, территориальной целостности нашего государства. Сегодня, мы уверены, миллионы украинцев по-новому смогут оценить те мотивы и чувства, которые двигали нами, когда мы боролись за прекращение огня и установление мира на Донбассе, что так и не было сделано из-за отсутствия у власти политической воли.

Та же задача установления мира и прекращения огня, защиты мирного населения особенно остро стоит перед нами сегодня. И мы призываем все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня. И мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется.

Ситуация требует от Президента Зеленского проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и при международном посредничестве. Заявляем о своей готовности оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе.

 

Украинская политическая партия ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ выражает уверенность, что наша страна способна справиться со сложившейся ситуацией, сделать необходимые выводы и развиваться как самостоятельное государство, выстраивая свою политику в украинских интересах.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.NEWS

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

программы канала ZIK

Гарантия БЕЗОПАСНОСТИ для Украины |
Верят ли украинцы в то, что Россия начнет полномасштабное вторжение? |
В чем смысл жизни? |
Как рост цен ударил по карману украинцев? |
Мир, нападение, переговоры: какой сценарий ждёт Украину? |