Медведчук: Выполнение Минских соглашений - это возвращение Донбасса в Украину

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80% Минских соглашений должны приниматься Верховной Радой Украины ‒ парламентом Украины. А если мы говорим о фундаменте этих соглашений, то это 100% компетенция парламента Украины. Потому в парламенте по инициативе нашей партии было создано такое межфракционное объединение - потому что мы понимаем: с помощью парламентариев России, Франции, Германии мы сможем реализовать политику, направленную на реализацию Минских соглашений.

Чтобы мы смогли принять те законы, которые являются фундаментом фактически мирного урегулирования на Донбассе, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

Виктор Медведчук