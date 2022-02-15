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Медведчук: Выполнение Минских соглашений - это возвращение Донбасса в Украину

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины 
Медведчук 2022 январь на заказло_15
112ua.tv

Оригинал текста размещен в Telegram-канале Виктора Медведчука

80% Минских соглашений должны приниматься Верховной Радой Украины ‒ парламентом Украины. А если мы говорим о фундаменте этих соглашений, то это 100% компетенция парламента Украины. Потому в парламенте по инициативе нашей партии было создано такое межфракционное объединение - потому что мы понимаем: с помощью парламентариев России, Франции, Германии мы сможем реализовать политику, направленную на реализацию Минских соглашений. 

Чтобы мы смогли принять те законы, которые являются фундаментом фактически мирного урегулирования на Донбассе, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

Виктор Медведчук

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