Медведчук: Украинская власть предает интересы народа

Оригинал текста размещен в Telegram-канале Виктора Медведчука.

Вопреки сумасбродным призывам прекратить покупать у России что-либо, включая те же энергоносители, согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между Украиной и Россией в 2021 году вырос на 23%.

Ввиду того, что Украина обложила санкциями вереницу российских товаров, по сути, их большая часть приобретается через третьи лица — третьи государства, что отражается на конечной цене для любого потребителя. Командуют парадом пресловутые "словацкий газ" и "белорусская нефть" и примечательно то, что, чем больше мы закупаем газ и нефть по таким схемам, тем бездоннее становится пропасть украинской экономики.

Мы уничтожали свою независимость, свой суверенитет из-за хотелок МВФ, Международного банка, европейских посольств и ЕС, и в первую очередь из-за команд, которые поступали из вашингтонского обкома.

Нам необходимо думать о своей выгоде, а, значит, делать закупки с теми, кто предлагает самые выгодные условия. Необходимо успокоить все конфликты с соседями и находить компромиссы с выгодой для своих граждан и строить экономически сильную страну. Нам это выгодно не только на уровне международных отношений, но и для каждого украинца, в каждом доме.

Виктор Медведчук