Медведчук: Украинская власть осознанно блокирует мир на Донбассе

Оригинал текста размещен в Telegram-канале Виктора Медведчука

Украина – это Европа? Нас уверяют, что да. Более того, курс на евроинтеграцию записан в Конституции Украины. О европейском будущем, реформах по образцу ЕС и о необходимости следовать всем рекомендациям партнеров нам каждый день говорят и президент, и премьер-министр, и депутаты с чиновниками. Так почему же делают исключения для установок "европейских партнеров" насчет выполнения Минских соглашений?

Напомню, что во время визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины. Также он подтвердил, что Зеленский готов выполнять Минск-2.

Через несколько дней и новый канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что придерживаться Минских соглашений должны все их участники. Он также отметил, что Германия активизировала усилия в "нормандском формате" и старается преодолеть тяжелую ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем. Минские соглашения, отметил Шольц, являются основой для переговоров.

Таковы реальные рекомендации со стороны лидеров Европейских стран и стран Нормандской Четверки. Так почему же ее блокируют наши европейцы? Почему до сих пор не внесены в Раду законы относительно автономного статуса Донбасса, выборов на Донбассе, которые Зеленский обещал партнерам из ЕС? Тем более, что 80% выполнения Минских соглашений лежит в парламентской плоскости, и принять эти документы должна ВР.

Вместо этого Банковая дает негласные указания областным советам принимать обращения к Президенту с требованием "выйти из Минских соглашений". Видимо, чтобы Президент смог опереться в своем деструктивном решении на "мнение народа" и "глас регионов". Значит никакие они не европейцы, и ни украинская, ни европейская безопасность их не интересует, как и мир в нашей стране.

Виктор Медведчук