home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Медведчук: Украина должна быть мостом, а не стеной

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины 
1
Telegram

Оригинал текста размещен в Telgram-канале Виктора Медведчука

Киев стал местом, куда приезжают дипломаты разных стран, чтобы в контексте военной истерии предложить Украине оружие, которое будет покупаться из и так истощенного украинского бюджета, кредиты, которые придется гасить неизвестно скольким поколениям наших детей, чтобы нажиться на беднеющей стране или в лучшем случае,наконец,образумить её от самого страшного – войны. 

Выходит, что власть обещала открыть Украину миру, привлечь инвесторов и развивать международное сотрудничество, а лучшее что смогла предложить международному сообществу – угрозу конфликта европейского или даже мирового масштаба. 

Замечательный предмет для гордости в копилку к "Чернобыльской катастрофе" и "Майдану". 

Я люблю Киев, я тут учился, работал, жил и всегда желал ему процветания. Получив независимость, Украина получила уникальный шанс сбалансировать отношения между Западом и Востоком, стать мостом между ними, дать новый виток разрядки непрекращающейся холодной войне и показать иной путь. 

Киев мог бы стать местом, где Россия и Европа могут найти общий язык, местом переговоров и сотрудничества, безопасности для всех соседей. Для этого нужно сделать его площадкой для всестороннего обсуждения важных вопросов развития региона, экономики и безопасности. Тогда Киев стал бы в одном ряду с Нью Йорком, Брюсселем, Страсбургом и Женевой. Тогда он стал бы центром мировой дипломатии. Сейчас же – он центр дипломатической катастрофы, и это совсем не повод для гордости!

Виктор Медведчук

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.NEWS

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

Украинская власть в лице президента Зеленского взяла в заложники 40 млн человек Тарас Загородний по угольному делу против Медведчука: Это дело юридически ничтожно и оно ничтожно закончится Романченко о политических репрессиях против Медведчука: Власть просто убрал невыгодного для власти, но политически опытного и активного политика Музыка о политических репрессиях против Медведчука: Украинское правосудие имеет двойные стандарты закона по одним и тем же делам

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект