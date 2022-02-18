Медведчук о перспективах нынешней власти: Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила

Об этом пишет Виктор Медведчук в своем Telegram-канале.

Я убежден, что Президент Владимир Зеленский не может привести Украину к миру, он неспособен на это. Фактически уже более двух с половиной лет его правление означает одно: политической воли на мирное урегулирование, на то, чтобы в Украине наступил мир и Донбасс вернулся в Украину, у него не было и нет.

Я понял это в далеком сентябре 2019 года с начала политического преследования нашей партии - "Оппозиционная платформа - За жизнь", и ее представителей, и началось потому, что Зеленский и его окружение понимали: наша партия для него является костью в горле, наша партия будет продолжать политику мира, политику изменения экономической и социальной ситуации в стране. Мы будем настаивать на выполнении Минских соглашений и это не устраивало Президента тогда, не устраивает и сейчас. Но разве это не главное на сегодня с учетом напряженной ситуации во всем мире, не в Украине, не между Украиной и Россией, а в Европе?

Очевидно, не для нашей власти. И как закономерный итог, власть закрывает телеканалы, делит их на "наши" и "не наши". Сегодня Президент Зеленский и его команда думают, что они еще долго смогут вести такую антинародную политику, что им все сойдет с рук.

Но об этом очень хорошо когда-то сказал великий Булгаков в романе "Мастер и Маргарита", такое зловещее предсказание: "Аннушка уже купила подсолнечное масло, она его не только купила, но и разлила". Это все, что я хочу сказать о власти.

Виктор Медведчук