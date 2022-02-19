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Медведчук: На военной истерии заработали все западные партнеры

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины 
Медведчук 2022 январь на заказло_13
112ua.tv

Оригинал размещен в Телеграм-канале политика.

Потери Украины от паники из-за слухов о "вторжении России" составляют $2-3 миллиарда в месяц, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В целом же кампания фейков из серии "Путин нападет", запущенная Вашингтоном, обошлась украинской экономике в 12 миллиардов долларов.

 США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали.  Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты. 

Да, Украина получила финансовую поддержку стран ЕС, Америки, Канады и даже Японии в общем около 4 миллиардов евро. 

Но выделенные "компенсации", которые, кстати, весьма резво и щедро раздаются – это не благотворительные рождественские подарки. И даже если бы это был "аукцион неслыханной щедрости" сложенные вместе деньги со "всего мира", эта сумма не покрывает понесенных уже убытков от виртуальной войны. Более того – Украину ее западные партнеры бросили в долговую яму невиданной глубины.  Зачем? А потому что нищим и бесправным государством очень легко управлять.

Смотрите сами: США выделит для Украины 1 миллиард КРЕДИТНЫХ гарантий. Проще говоря, займы Минфина и выпущенные на эти деньги евробонды погасит американское правительство – в случае, если Украина обанкротится. То есть, это еще один миллиард долговой нагрузки, да еще и под процент. Ну, а о последствиях неуплаты "гарантированного" долга - лучше не говорить: в последний раз попытка не платить по долгам закончилась для Украины ВВП-варрантами имени Натальи Яресько. Похожую схему взяла на вооружение Канада, которая готова предоставить 0.5 миллиарда долларов кредита. 

Нет сомнений в том, что после массового оттока капиталов и бегства инвесторов Украина вынуждена будет пойти с протянутой рукой и к МВФ, еще глубже насаживаясь на крючок международной финансовой помощи. Что потребует МВФ в обмен? Очередные губительные реформы, которые ведут Украину в пропасть. Что потребуют западные кредиторы?  Возврата денег, да с процентами. А если денег в достаточном количестве не окажется, то "благодетели" возьмут землей и стратегическими предприятиями. 

Избежать такого сценария, который нацелен на превращение Украины в банановую республику можно только одним способом - через смену власти, через переформатирование ее внешней и внутренней политики, которая показала свою полную несостоятельность.

Виктор Медведчук

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