Медведчук: "Борьба с бедностью" при Зеленском оказалась такой же циничной ложью, как и борьба за мир на Донбассе

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Об этом пишет Виктор Медведчук в своем Telegram-канале.

Сейчас мы наблюдаем беспрецедентный ценовой взрыв, считайте, рекорд за все годы независимости. И уже не спишешь на "шатунов, раскачивающих лодку" или "агентов Кремля" официальные данные Госстата о том, что по итогам января 2022 года промышленные цены выросли почти на 70%. Что это означает? А то, что с одной стороны отечественные промпредприятия будут останавливаться одно за другим - при такой стоимости их продукцию никто не купит. Раздолье для импортеров из Турции, Франции, Польши. Недаром же их эмиссары так зачастили в Украину с "выгодными" контрактами, убивающими украинского производителя.

С другой - украинцы вынуждены себе отказывать в самых необходимых продуктах: хлебе, молоке, мясе. Ведь цена на то же мясо подскочила сразу на 19%, молоко подорожало более чем на 21%, а хлеб просто берет недосягаемые высоты. И это при рекордном урожае цена на хлебобулочные изделия выросла почти на четверть. На 20% поднялась и цена сахара, что немедленно отразилось на ценниках в магазинах. Рост потребительских цен ускорился в два раза: еще в декабре прошлого года этот показатель был на уровне 0.6%, спустя пару месяцев – уже 1.3%!

В результате экономических потуг команды Зеленского мы дожились до того, что стоимость продуктов в Москве или Варшаве в два-три раза ниже, чем в Киеве. Украинцы безнадежно проигрывают на всех фронтах, от продовольственного до промышленного. В производстве химии и химических веществ цены скакнули более, чем на 70% (привет, посевная!), добывающая промышленность подорожала почти вдвое. Добавьте к этому 35%-ый рост цен на металлургическую продукцию и получите самый настоящий коллапс промпроизводства. Ну а "вишенка на торте" - это удорожание электроэнергии и газа на… 240%! То есть, в стране не только голодно, но и холодно. Ведь такие цены на топливо не только "меняют" ценники в магазинах до космического уровня, но и загоняют украинцев в ЖКХ-кабалу. Причем, рост коммуналки бьет по самым социально незащищенным категориям - пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. К концу прошлого года задолженности граждан за жилищно-коммунальные услуги составила более 73 миллиардов гривен. И это явно не предел.

Но правительство это совершенно не беспокоит, оно рапортует о том, что "жить стало лучше, жить стало веселее", и хвалится тем, что удержало инфляцию на уровне 2021 года. Дескать, в январе прошлого года инфляция составляла 1.3%, ну значит, в годовом измерении 10% - это нормально. Да вот только любая хозяйка на кухне опровергнет эти доводы с кастрюлей борща в руках. Борщевой набор подорожал, в среднем, на треть. Например, капуста выросла в цене на 280%. Морковь и свекла ее почти "догоняют". Иными словами, на фоне "победных" 10%, для наиболее "ходовых" потребительских товаров повседневного спроса этот показатель гораздо выше.

Да и вообще, ни в одной нормальной стране не станут хвалиться 10% инфляцией, это повод для серьезных социальных и экономических опасений. Но в Украине – очередная "перемога", которой призывают гордиться. При этом не уточняя, что учетная ставка НБУ поднялась выше 12%, рост зарплаты снизился, а в некоторых регионах выплаты и вообще заморожены, спрос на продукты, товары, лекарства ежедневно падает. А цена на газ наоборот - растет, делая нерентабельной работу большинства энергоемких производств.

Иным словами, рост цен производителей многократно превышает рост потребительских цен. Такая "несостыковка" обязательно приведет к новому витку цен, а это путь в острейший социальный кризис с непредсказуемыми последствиями… Интересно, как власть будет объясняться с людьми по этому поводу? Или она просто сбежит, оставив страну у разбитого корыта?

Виктор Медведчук