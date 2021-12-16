Марат Киреев: Двойное гражданство для "избранной" диаспоры

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Оригинал - на сайте I.UA.

Президент Владимир Зеленский готовится к внедрению возможности иметь второе гражданство в Украине. В Раде зарегистрирован соответствующий законопроект №6368, который направлен на представителей украинских диаспор: им позволят получить украинский паспорт без отказа от паспорта США, Канады, Австралии и прочих стран. Неравноправный подход в законопроекте не волнует никого, ведь украинцы, получившие паспорт стран СНГ не смогут воспользоваться таким правом. Об этом сообщает Марат Киреев изданию i.ua

Создаются непосредственные предпосылки к разделению людей на несколько "сортов" и лишение большой их части возможности участвовать в политической жизни страны. Ведь в России проживают, по обобщенным данным свыше трех миллионов граждан Украины и многие из них становятся заложниками политического противостояния, развязанного после 2014 года. Почему украинцы, работающие в РФ хуже украинцев Запада? Разве электоральная сегрегация людей на основе их политических предпочтений – подход, соответствующий демократическим ценностям и Европе XXI века, куда Украина стремится?

Эксперты полагают, что таким способом Зеленский и компания стремятся расширить количество своих симпатиков, увеличив пошатнувшийся рейтинг. Не зря серьезный акцент Офисом президента делается именно на работу с диаспорами, до которых собираются доводить "преимущество реформ", проведенных действующей властью. Кстати, в документе существует серьезное противоречие. С одной стороны указано, что гражданство Украины не могут приобрести лица, совершившие тяжкие преступления, в том числе на территории других государств и в особенности причастные к геноциду. Но в то же время это ограничение не действует в отношении тех, кто имеет выдающиеся заслуги перед государством.

Нет сомнений, что внедрение законопроекта коренным образом перекроит политическую карту Украины. На территории США и Канада проживает 2,3 млн. этнических украинцев. Если они получат гражданство, зная их политическую активность, они смогут формировать собственную фракцию в парламенте и сильно влиять на выборы, результаты референдумов и стабильно иметь свое значительное лобби. И естественно, защищать они будет вовсе не украинские интересы, а интересы той страны Запада, в которой уже давно укоренились. Здесь вспоминается прецедент Молдовы, где с помощью мобилизации европейской диаспоры Майя Санду победила в двух последних избирательных кампаниях.

Марат Киреев