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Кузьмин: Зеленский приказал уничтожить Медведчука и ОПЗЖ руками СБУ и работающих на Офис президента нацистских группировок

Ренат Кузьмин

Ренат Кузьмин

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Медведчук 2022 январь на заказло_14
112ua.tv

Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

А вот вам и реакция Зеленского на вчерашнее заявление Путина.

Если верить опубликованному в сети фрагменту документа, то Зеленский приказал уничтожить Медведчука и ОПЗЖ руками СБУ и работающих на Офис Президента нацистских группировок.

Я лично не удивлён. Рыпнуться на Путина и российскую армию Зеленский, конечно же, не посмеет. А вот уничтожить находящегося под арестом в полной зависимости от власти Медведчука и законопослушную ОПЗЖ, это пожалуйста. Тут он герой. Расправиться с беззащитными политическими оппонентами руками нациствующих группировок, это, конечно, подло и мерзко, но, как говорится, какая власть, такие и методы.

Зеленский, потерявший Донбасс и не вернувший Крым, Зеленский, не прекративший войну, расправляющийся с оппозицией, закрывающий оппозиционные СМИ и разглагольствующий с трибун о правах человека, потерял всякую легитимность. Его преступный режим не имеет права на существование. Самый лучший выход из сложившегося кризиса сегодня - отставка президента, роспуск парламента, полная перезагрузка власти. И пусть украинский народ выберет себе новую достойную власть и сам станет этой новой властью.

Ренат Кузьмин

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