Эксперт: Украина несет колоссальные убытки из-за военной "истерии"

Анатолий Пешко 112ua.tv

Оригинал - на сайте "Минфин".

Украина несет огромные экономические потери из-за нагнетания Западом ситуации вокруг якобы возможного "вторжения" России в страну, последствия этого будут ощутимы в ближайшем будущем. Такое заявление сделал ТАСС председатель Союза общественных организаций Украины "Народная Рада" академик и первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

"Я знаю много иностранных компаний, которые полностью закрывают свою деятельность в Украине и уезжают за границу. Распускают штат, останавливают полностью деятельность на территории Украины. Это в основном европейские компании", - сказал он. По мнению академика, оценки украинских политиков о том, что потери для страны составляют порядка $2-3 млрд в месяц, являются сильно заниженными. "Реальные потери гораздо больше, они катастрофические. Самые большие убытки впереди - сейчас мы входим в фазу полной, тотальной экономической деградации, ее последствия будут ощутимы в полной мере где-то через полгода. Эту истерию создает не Россия и не Украина, а западные "партнеры", - считает глава общественной организации.

Эксперт подчеркнул, что на Украине в последнее время произошла "остановка экономических звеньев государства", резко повысились цены на энергоресурсы, прежде всего на природный газ. Между тем, добавил он, банковский сектор страны показывает невиданные доходы. "Наш президент недавно открыто признался, что только за один месяц этой военной истерии о якобы нападении России Украина потеряла $12,5 млрд инвестиций. Конечно, эти инвестиции были, как обычно, в виде облигаций внутреннего государственного займа. Это были чисто такие финансовые "полулегальные операции", с помощью которых инвесторы, а во многом это наши инвесторы, зарабатывают сверхдоходы на банковских операциях", - отметил Пешко. По его оценкам, прибыль банков в Украине оказалась рекордной за последние 20-30 лет.

Пешко подчеркнул, что сейчас под угрозой оказалась весенняя посевная кампания из-за роста цен на энергоресурсы и минеральные удобрения. "Цены на минеральные удобрения поднялись в 10 раз. Соответственно, если мы посеем с минеральными удобрениями, то осенью себестоимость продукции будет такая, что мы не сможем ее продать не только на внешних, но и на внутреннем рынке", - заявил он. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что весь агропромышленный сектор Украины находится в состоянии "поступательного, но неуклонного банкротства".

"Если сравнивать помощь Запада Украине и "войну" России по отношению к Украине, то помощь западных стран страшнее "войны" с Россией. Если оценить урон экономический, морально-психологический, который нанесли нам западные страны за последние месяц-два, то он гораздо страшнее", - подчеркнул Пешко.