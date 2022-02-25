Вторжение РФ в Украину: Что нужно знать о всеобщей мобилизации

Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу указа президента Украины

Украина поднялась в рейтинге самых мощных армий планеты Фото из открытых источников

В четверг, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Такое решение было принято в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Рассказываем подробнее, кого и когда будут мобилизовывать.

Кого будут мобилизовывать и когда

В указе отмечено, что призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей военных будет осуществляться в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами.

Мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, но в первую очередь призывают тех, кто имеет опыт в военном деле.

В целом все граждане обязаны являться по вызову военных комиссариатов для постановки на воинский учет и определения назначения на военное время. Призывать будут не всех военнообязанных, необходимое количество призывников должен определить генштаб СНБО.

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Мобилизация будет проведена на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.

Кого не будут призывать?

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации такие военнообязанные:

забронированные за органами государственной власти, местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями;

признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на иждивении которых находится ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

народные депутаты Украины;

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений;

получатели профессионального и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Также мобилизация предусматривает привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей военных.

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Каким образом будет происходить призыв?

Местные органы власти во взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки должны обеспечить:

своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части;

осуществление призыва военнообязанных, резервистов на военную службу, их доставки в воинские части;

выделение временно зданий, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, предоставление услуг военным.

Главам областных государственных администраций должны обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.