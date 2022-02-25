Вторжение РФ в Украину: Что нужно знать о всеобщей мобилизации
Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу указа президента Украины
В четверг, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Такое решение было принято в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
Рассказываем подробнее, кого и когда будут мобилизовывать.
Кого будут мобилизовывать и когда
В указе отмечено, что призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей военных будет осуществляться в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами.
Мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, но в первую очередь призывают тех, кто имеет опыт в военном деле.
В целом все граждане обязаны являться по вызову военных комиссариатов для постановки на воинский учет и определения назначения на военное время. Призывать будут не всех военнообязанных, необходимое количество призывников должен определить генштаб СНБО.
Мобилизация будет проведена на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.
Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.
Кого не будут призывать?
Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации такие военнообязанные:
- забронированные за органами государственной власти, местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями;
- признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
- женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей;
- женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, на иждивении которых находится ребенок с инвалидностью;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
- народные депутаты Украины;
- работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений;
- получатели профессионального и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты;
- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования;
- женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.
Также мобилизация предусматривает привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей военных.
Каким образом будет происходить призыв?
Местные органы власти во взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки должны обеспечить:
- своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части;
- осуществление призыва военнообязанных, резервистов на военную службу, их доставки в воинские части;
- выделение временно зданий, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, предоставление услуг военным.
Главам областных государственных администраций должны обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.