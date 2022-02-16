Украинцам готовят несколько повышений пенсий. Кому и на сколько повысят выплаты в 2022 году

Фото из открытых источников

Пенсии повысят в связи с увеличением на 14% показателя средней заработной платы, учитываемой для исчисления страховых пенсий

В Украине в этом году повышенные пенсии получат около 10 миллионов пенсионеров. Плановая индексация пройдет 1 марта с коэффициентом 1,14. Кроме того, некоторым категориям граждан пересчитают пенсионные выплаты и увеличат доплаты. Подробнее о том, кому и на сколько увеличат пенсии, рассказываем далее.

Индексация пенсий с марта

1 марта в Украине состоится перерасчет пенсий всем категориям пенсионеров, назначенных до 2019 года. Повышение пенсии будет происходить в связи с повышением на 14% показателя средней заработной платы, учитываемой для исчисления страховых пенсий. Минимальная сумма повышения составит 100 гривен, а в среднем пенсионная выплата увеличится на 500 грн. Отметим, что размер повышения зависит от стажа работы и коэффициента заработка.

Фото из открытых источников

Для украинцев, на которых не распространяется порядок индексации в соответствии с частью второй статьи 42 Закона 1058, пенсии будут увеличены на 135 гривен. К ним относятся такие граждане:

госслужащие;

научные работники;

помощники народных депутатов;

получатели спецпенсий (судьи, прокуроры);

граждане, которым пенсию впервые назначили в 2019-2021 году;

граждане, которые получают минимальный размер пенсии.

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Доплаты и компенсационные выплаты с марта

Отдельным категориям лиц с 1 марта будет установлена доплата к минимальной пенсии. Лицам с инвалидностью I группы и пенсионерам с полным страховым стажем (30 для женщин и 35 лет для мужчин) пенсии увеличат с 2200 грн до 2300 грн. Кроме того, доплата коснется неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, не имеющих полного стажа, а также для лиц с инвалидностью и лиц, не имеющих права на пенсию. Их выплаты возрастут с 1934 грн до 2100 грн.

Фото из открытых источников

Также с 1 марта с 400 до 456 гривен поднимется размер ежемесячной компенсационной выплаты для пожилых людей от 75 до 80 лет. Для пенсионеров старше 80 лет размер выплаты будет увеличен с 500 до 570 грн.

Отметим, что право на компенсационную выплату имеют лишь пожилые люди с пенсией не больше 10 340 гривен.

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Перерасчет пенсий военным и "чернобыльцам"

С 1 марта произойдет перерасчет пенсий военным и людям с инвалидностью в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В частности, ежемесячная выплата военным пенсионерам увеличится в среднем на 700 гривен. Повышение коснется 524,1 тыс. человек. Перерасчет выплат будет осуществлен с учетом показателя 14%. При этом на этот процент повысится основной размер пенсии без учета повышений и надбавок, которые увеличиваются вместе с прожиточным минимумом.

Фото из открытых источников

Также будут пересчитаны выплаты для потерпевших с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС. По данным Министерства социальной политики, пенсии увеличатся таким образом:

для I группы инвалидности – с 6000 до 6840 грн;

для II группы инвалидности – с 4800 до 5472 грн;

для III группы инвалидности – с 3700 до 4218 грн;

для детей с инвалидностью – с 3700 до 4218 грн.

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Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, которые получили инвалидность, пенсии повысят таким образом:

І группа – с 10 340,35 до 12 605,27 грн;

ІІ группа – с 8 272,28 до 10 084,22 грн;

ІІІ группа – с 6 204,21 до 7 563,16 грн.

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Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

С 1 апреля в Украине состоится перерасчет пенсий работающим пенсионерам, при этом повышенные пенсии будут выплачены в июне с с учетом изменений в порядке предоставления отчетности об уплате Единого социального взноса (ЕСВ).

Для работающих пенсионеров, размер пенсионной выплаты у которых составляет прожиточный минимум, перерасчеты будут проведены с июля и повышены с 1934 грн до 2 027 грн и с декабря до 2 093 грн.

Повышение минимальных пенсий с октября

Также с октября 2022 года в программу повышения дохода у пожилых лиц будут включены пенсионеры старше 70 лет. Они будут получать выплату в размере 300 грн. Предварительно, повышение коснется 4 млн пенсионеров.

В то же время с октября 2022 будет установлена:

минимальная пенсионная выплата на уровне 3 000 грн для лиц старше 70 лет с полным страховым стажем (30/35 лет для женщины/мужчины);

минимальная пенсионная выплата для лиц старше 70 лет с меньшим страховым стажем в пропорционально меньшем размере от 3000 грн.

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Как объяснила министр социальной политики Марина Лазебная, к примеру, для женщины 70 лет, у которой 28 лет страхового стажа, минимальная пенсионная выплата составит 2800 грн (2800 грн = 3000 грн х 28 лет/30 лет)

Однако для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет со страховым стажем 20 (для женщин) и 25 лет (для мужчин) пенсия будет составлять не менее 2500 грн. Для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем 20/25 лет - не менее 2 600 грн.

Фото из открытых источников

Увеличение пенсий в декабре

Последнее в 2022 году повышение пенсий украинцев ждет в декабре. В частности, речь идет о тех пенсионерах, которым в марте будет установлена минимальная пенсионная выплата 2300 грн.

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что их пенсия повысится еще раз с 1 декабря до 2 500 гривен. Однако лишь при условии наличия у них полного страхового стажа - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.