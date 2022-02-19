Украина впервые начала выпускать бензин А-98. Что известно о топливе и чего ждать дальше

Фото из открытых источников

По словам эксперта, Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ могут обеспечить украинский рынок бензинами собственного производства на 100%

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод впервые в истории Украины выпустил украинский бензин марки А-98. Он уже готов к отгрузке на АЗС и полностью соответствует стандартам стран ЕС. О том, что известно о производстве премиум-топлива, и сможет ли Украина обеспечить свой рынок бензинами собственного производства - рассказываем далее.

Что известно

Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания "Укртатнафта" впервые в истории изготовила бензин премиального качества марки А-98-Евро5-Е0. Топливо полностью соответствует требованиями техрегламента и экологическим стандартам стран ЕС. А первая партия объемом 2000 тонн уже готова к отгрузке на АЗС.

По словам главного технолога "Укртатнафты" Юрия Голича, производство стало возможным после проведения необходимой модернизации - запуска установки изомеризации, а также замены катализаторов на установках каталитического риформинга. В результате производителям удалось максимально повысить октановые числа основных компонентов.

"Мы получили бензин соответствующий показателям А-98 по всем параметрам: по сере, по ароматике, по бензолу. Для того чтобы выйти на октановое число 98, мы добавляем до 15% метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ)", - пояснил главный технолог "Укрнафты" Юрий Голич.

Фото из открытых источников

Он отметил, что для улучшения эксплуатационных свойств в топливо добавляют комплексную присадку Keropur ENERGY, которая способствует повышению антикоррозионных и моющих свойств, а также экологических характеристик топлива.

О том, в каких объемах будут производить украинский бензин А-98, на заводе пока не сообщают. При этом там отметили, что имеющейся ресурс будет отправлен на реализацию на станции "Привата".

Отметим, что бензин А-98 - это премиум-топливо, которое используется в автомобилях с моторами, имеющими повышенную степень сжатия. Такой бензин повышает мощность работы двигателя и улучшает динамику разгона.

Цены на топливо

Цены на автомобильное топливо в Украине продолжают стремительно расти. С начала 2022 года бензин подорожал на 15% (+4,6 грн за литр), а дизтопливо – на 17% (+5,16 грн за литр).

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В связи с этим 3 февраля Минэкономики опубликовало новые предельные рекомендованные цены на бензин и дизтопливо. Согласно им, цена на бензин не должна превышать 35,84 грн/л (+1,59 грн), на "обычное" дизтопливо – 35,30 грн/л (+1,46 грн/л). Но стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется, чем активно пользуются трейдеры. Так, в одной из сетей премиум-сегмента цена бензина А-98 уже превысила 40 грн/л, а цена бензина А-95+ дошла до 39 грн/л.

За последнюю неделю в большинстве регионом топливо подорожало на 50-90 коп./л. В Черниговской, Сумской и Запорожской областях цены выросли лишь на 27-40 коп./л. А вот в Киеве и области, Донецкой, Луганской и еще в четырех областях цены выросли на 1-1,96 грн/л. Рекордный повышение стоимости топлива зафиксировали в Днепропетровской области. Там: бензин подорожал за неделю на 1,84 грн/л, ДТ – на 1,96 грн/л.

Фото из открытых источников

Самые высокие цены на А-92 и ДТ в Луганской обл.: А-92 – 34,75 грн/л, ДТ – 35,63 грн/л. А самый дорогой А-95 в Киеве – 35,55 грн/л.

При этом самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской области. Там за А-92 нужно отдать около 31,31 грн/л, А-95 – 32,30 грн/л, ДТ – 31,41 грн/л.

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Цены на автогаз снизились, но не существенно. В среднем за неделю он подешевел на 3 копейки. Однако в Житомирской и Запорожской областях цены упали на 20 коп/л, еще в пяти – на 5-12 коп./л. При этом в Одесской и Харьковской областях газ наоборот подорожал на 5 коп./л. В восьми областях и в Киеве цены не изменились.

Самый дорогой автомобильный газ в Луганской обл. – 19,36 грн/л, а самый дешевый - в Житомирской – 18,62 грн/л.

По прогнозам экспертов, бензин и ДТ продолжат дорожать. В частности, цена литра А-95 превысит 36 грн, а литра ДТ – 35,5 грн/л.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн предположил, что повышение оптовых цен перекинется на АЗС к концу первой декады февраля.

Фото из открытых источников

"При текущей стоимости нефти, потенциал роста цен на бензины и дизтопливо составляет в среднем еще 1 грн/л. Для стабилизации розничных цен предлагаю на полгода снизить ставку НДС на топливо, как сделали в Польше. Цены у них упали на 12%, бензин уже дешевле, чем в Украине. У нас в цене литра бензина заложено 6 грн НДС и 7 грн акциза. Если временно убрать НДС, то цены на топливо упадут на 10% или на 3-3,5 грн/л", - пояснил эксперт изданию "Сегодня".

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Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев спрогнозировал, что продолжится плавное повышение цен в тех сетях, которые еще их не подняли. По его словам, в среднем по стране топливо подорожает за неделю еще на 40-50 коп./л.

Чего ждать дальше

Обозреватель рынка добычи нефти и газа Владимир Дольник позитивно оценил начало производства в Украине премиум-топлива А-98.

"Украинский производитель горючего – Кременчугский НПЗ – это современное предприятие, производящее продукцию высокого класса. Мы безусловно рады быстрой реакции на потребности рынка, в частности, в той нише, где традиционно доминировали белорусские и литовские производители", - подчеркнул эксперт.

Фото из открытых источников

По словам Владимира Дольника, Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ могут обеспечить украинский рынок бензинами собственного производства на 100%.

"ПАО "Укртатнафта" сообщило о возможности увеличения переработки нефти на 80%. Это порождает оптимизм по восстановлению потенциала национальной переработки. Вопрос возвращения в строй или строительство новых заводов является давно перезревшим вопросом. Но, если раньше, в довоенные времена, мы закрывали на него глаза, ведь стоял вопрос выгоды для конечного потребителя больше национальной безопасности, то сейчас уже все наоборот. Для примера: В 2021 году мы импортировали нефтепродукты на $5,75 млрд. Львиная доля ушла в РФ и Беларусь", - подчеркнул Владимир Дольник.

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Отметим, что в 2021 году в Украину было импортировано 8 тыс. тонн бензина А-98, из них 7,5 тыс. тонн из Литвы. А с 7 февраля года Беларусь заблокировала поставки А-98 из Литвы в Украину через территорию Беларуси железнодорожным транспортом. А прекращение поставок литовских нефтепродуктов в Украину в стратегическом плане может усилить высокую зависимость от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси.