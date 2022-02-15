Тревожный чемодан: Что нужно подготовить на случай чрезвычайной ситуации

Заранее подготовленные вещи сократят время на сборы и помогут избежать очередей в магазинах и аптеках

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С прошлой недели в украинском и мировом медийном пространстве появляется множество информации о вероятном вторжении России на территорию Украины. И хотя власти страны называют прогнозы относительно российского наступления маловероятными, выезд иностранных дипломатов "намекает", что на украинской территории может быть неспокойно.

Одним из шагов подготовки к чрезвычайной ситуации является сбор тревожного чемоданчика.

Что нужно подготовить и взять с собой, если нужно будет оставить свой дом, рассказываем далее.

Тревожный чемодан – что это?

"Тревожный чемодан" – базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой. В каждом конкретном случае он комплектуется с учетом места жительства и индивидуальных особенностей человека.

Тревожный чемодан будет полезным в любой чрезвычайной ситуации, такой как пожар, природная катастрофа или террористический акт. Поэтому иметь такой чемоданчик важно каждой семье. В нее входят: копии документов, одежда, лекарства, инструменты, средства гигиены и еда. Такой чемодан можно укомплектовать заранее, чтобы быстро эвакуироваться в опасной ситуации.

АрміяInform

Готовый тревожный чемодан можно купить в военном магазине, или же собрать необходимые вещи самостоятельно. Удобнее всего использовать прочный рюкзак емкостью 30 л. И стоит помнить, что заранее подготовленные вещи сократят время на сборы и помогут избежать очередей в магазинах и аптеках.

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Вещи первой необходимости

На фоне усиления напряжения в Украине из-за вероятного вторжения РФ и правительственные, и общественные организации рассказали, что нужно взять в тревожный чемодан.

В ГСЧС отметили, что среди вещей первой необходимости должны быть:

аптечка первой помощи,

фонарик ручной и налобный (желательно диодный) с запасом батареек к ним; мини-радиоприемник с запасом батареек (или сотовый телефон с функцией радио);

универсальный нож (с набором инструментов);

запас еды и воды (минимум на 3 суток);

деньги и документы (паспорт или его копия);

свисток (чтобы звать на помощь);

охотничьи спички, сухой спирт, газовые зажигалки (2-3 шт.);

ремонтный комплект (нитки, иголки и др.);

одноразовая посуда;

средства гигиены.

В ГСЧС напомнили, чтобы защитить содержимое "тревожного чемодана" от влаги – стоит использовать вакуумные пакеты с зажимом.

В Минобороны посоветовали подготовить чуть более широкий список вещей:

паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документ об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, документы на собственность и так далее);

деньги (наличные и банковские карты);

зарядные устройства для мобильных телефонов;

радиоприемник, фонарик, сигнальные устройства, компас, механические часы, компактный набор инструментов ("мультитул"), нож, пакеты для мусора, блокнот, карандаш, нитки, иголки, спички, зажигалки;

теплая одежда (если есть такая возможность, подготовьте также термоодеяло), нижнее белье, надежную удобную обувь;

гигиенические средства – зубная паста, щетка, влажные салфетки, туалетная бумага, женские прокладки;

аптечку, включая медицинские препараты, которые вы принимаете ежедневно, а также рецепты на медикаменты;

посуду, в которой сможете приготовить, разогреть и хранить пищу;

воду и продукты питания на трое суток, которые долго хранятся, не требуют дополнительного приготовления и имеют высокую калорийность. Стоит взять рыбные консервы, тушенку, галеты, суповые наборы, макароны и крупы. Рекомендуется также купить калорийные сладости с большим сроком хранения: сгущенное молоко, шоколад, "сникерсы".

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Как укомплектовать аптечку

Как рекомендует Минздрав, аптечку собирайте в соответствии с потребностями человека, с учетом лекарств, которые принимаются постоянно. Также есть и базовый набор:

Сухой и медицинский спирт;

2 пары резиновых перчаток;

клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;

марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты;

эластичные бинты с возможностью фиксации;

пластыри разных размеров;

атравматические ножницы для разрезания одежды на пострадавшем;

большой кусок ткани, где можно зафиксировать конечность пострадавшего;

антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки.

АрміяInform

Как позаботиться о домашних животных

Волонтерская группа "Мы готовы" среди прочего подготовила рекомендации по подготовке к эвакуации животных.

Нужно проверить, вовремя ли сделаны прививки от бешенства. Стоит положить в свои документы ветеринарный паспорт с отметками о прививках.

Положить в рюкзак безопасности 3-5 дневный запас сухого корма или 3-4 месячный запас корма на дому.

На животных должны быть жетоны-адресники с контактами владельцев.

Нужно подготовить, если это необходимо, переноски, теплые попоны и намордники.

Также стоит позаботиться о ветеринарной аптечке.

Стоит помнить, что брать домашних животных в хранилище не удастся из-за протестов других людей. Поэтому стоит подумать, как действовать в такой ситуации.

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Украинская власть рекомендует украинцам не паниковать и не впадать в крайности. Однако стоит быть готовыми к любым событиям.