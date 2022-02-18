Ситуация на Донбассе обостряется: Что происходит в ОРДЛО и позиция украинской власти

В субботу, 19 февраля, на Донбасс, где в результате обстрелов пострадала инфраструктура, отправятся представители ВРУ и часть министров

Для гражданских лиц постоянные взрывы на Донбассе давно стали обыденным явлением Reuters

На Донбассе ситуация обостряется - в четверг, 17 февраля, было зафиксировано 60 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, в результате которых травмированы военные и гражданские.

В пятницу, 18 февраля, власти так называемых "Л/ДНР" заявили об эвакуации населения и начали вывозить людей. Причиной такого решения они назвали вероятное наступление войск Вооруженных сил Украины. Украинская сторона опровергла эту информацию.

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Куда эвакуируют население ОРДЛО

Власти так называемых “ЛНР” и “ДНР” заявили об эвакуации населения из части Луганской и Донецкой областей.

Так, главарь ОРЛО Леонид Пасечник призвал жителей неподконтрольной Украине территории Луганщины эвакуироваться в Россию из-за "угрозы прорыва Вооруженных сил Украины вглубь "республики".

"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам и чрезвычайным службам организовать эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке до пограничных пунктов", — говорится в заявлении Пасечника.

Он добавил, что Россия готова принять жителей "республики", и призвал "всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".

С аналогичным заявлением выступил и главарь ОРДО Денис Пушилин. "С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. Прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и старики", - заявил он.

Пушилин объяснил, что это необходимый шаг, потому что в ОРДО остерегаются обстрелов населенных пунктов, во время которых могут подвергаться опасности жизни и здоровье мирных жителей.

Он уточнил, что жителей неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой области готова принять Ростовская область, а переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.

Вместе с тем мужчинам от 18 до 55 лет якобы запретили выезд с территорий "ЛНВ" и "ДНР". Также сообщалось, что в так называемой “ЛНР " намерены поставить на “первичный воинский учет” мужчин 2005 года рождения (17-летних).

Вечером 18 февраля эвакуация населения ОРДЛО началась - по информации российских Telegram-каналов автобусы с жителями "ДНР" уезжают из Донецка в Россию, "власть" уверяет, что эвакуация идет в нормальном режиме.

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Беженцам обещают материальную помощь

Президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область, эвакуированному с Донбасса, по 10 тыс. рублей.

Также российский президент поручил временно исполняющему обязанности главы МЧС вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев.

До этого ростовский губернатор Василий Голубев попросил Путина об экстренной помощи "в связи с большим наплывом беженцев с Донбасса".

Также Telegram-каналы сообщили, что в Ростовской области заработал "Оперативный штаб работы с эвакуированными жителями Донбасса".

Позиция украинской власти

Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергла заявления властей ОРДЛО о наступлении и диверсиях на химических объектах.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Главком

Отметим, сегодня, 18 февраля, НВФ распространили информацию о якобы попытках диверсий на химических объектах завода "Стирол" в Горловке и на нефтебазе в Еленовке.

В Генштабе ВСУ заявили, что подразделения Объединенных сил придерживаются Минских соглашений и норм международного гуманитарного права.

"Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия", - говорится в сообщении.

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А министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что фиксируется "аномальное количество" обстрелов на Донбассе. Если раньше было не более 5 обстрелов, то за прошедшие сутки, 17 февраля, их было 60.

"Вчера были зафиксированы аномальные события, которые отличаются от того, что было с начала года. И наша задача – обуздать аномалии, чтобы они не стали прологом для эскалации", – сказал министр.

Алексей Резников Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

По его словам, в последние дни резко увеличилось количество провокаций: обстрелы, кибератаки, опасные маневры авиации, вывод из строя мобильной связи.

"Наша задача - не делать того, к чему нас подталкивает РФ. Давать отпор, но держать голову холодной, потому что провокации не прекратятся. Кремль готовит сценарии признания ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии. Независимо от того, будет ли он реализован, просто, чтобы иметь этот вариант на столе", – сказал Резников.

Ситуация на востоке Украины

Обстрелы на Донбассе не утихают. В штабе ООС сообщили, что по состоянию на 17:00 18 февраля со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня, 41 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Так, в Донецкой области члены незаконных вооруженных формирований обстреляли железную дорогу. Под обстрел попал участок вблизи станции Скотоватая.

Как известно, ранее члены НВФ предоставляли гарантии безопасности, однако впоследствии они были нарушены.

На железной дороге прекратили все работы, а работники добрались до хранилища. Донецкая железная дорога временно ограничила движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная.

А во время прохождения КПВВ "Счастье" была обстреляна колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

А вечером в центре временно оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв. Как сообщили российские СМИ, взорвался автомобиль на парковке в нескольких десятках метров от здания так называемого "правительства ДНР".

Здания, которые расположены неподалеку, не повреждены. Информации о жертвах пока нет.

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Во время совместного брифинга представителей СНБО, ВСУ, Минреинтеграции и Минобороны по обострению на Донбассе секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в субботу, 19 февраля, на Донбасс, где в результате обстрелов пострадала инфраструктура, отправятся представители ВРУ и часть министров.