Санкции против России: Какие ограничения введут США, ЕС, Британии и другие страны

В Германии сообщили, что газопровод "Северный поток - 2" заморожен

Фото из открытых источников

Решение властей России о признании независимости так называемых “ЛДНР” мировые лидеры осудили, а впоследствии отреагировали санкциями. Ограничения будут введены как в отношении юридических, так и физических лиц.

Пакет санкций против Российской Федерации подготовила и Украина.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Байден ввел санкции против РФ

Во вторник, 22 февраля, президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России из-за признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" российской стороной.

"Я считаю, он (президент РФ, - ред.) еще больше попытается захватить эти территории. Он пытается найти оправдание. Я предлагаю ввести ответные санкции, которые гораздо шире, чем те, что мы ввели в 2014 году", - отметил американский лидер.

Президент США Джо Байден Joshua Roberts/Bloomberg Joshua Roberts - Pool via CNP

При этом он заявил, что это первый пакет санкций, и если Россия продолжит агрессию, то они будут усиливаться.

В частности, под санкции попали:

два крупнейших финансовых института-ВЭБ. РФ и Military Bank;

суверенный долг России;

причастные к признанию "ЛДНР" лица, элита и члены их семей (с 23 февраля).

"Сейчас, когда Россия, возможно, планирует следующие шаги, мы хотим, чтобы она знала, что заплатит еще большую цену, если будет продолжать агрессию. Мы будем готовы ввести дополнительные санкции", - добавил глава Белого дома.

Также Соединенные Штаты заявили, что запрещают любые финансовые, инвестиционные и торговые операции граждан США с территориями так называемых "ЛНР" и "ДНР" или с их представителями.

Это позволит также вводить санкции против любого лица, в отношении которого будет установлен факт осуществления деятельности на оккупированной территории.

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Санкционный список Великобритании

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех состоятельных россиян после решения российского президента Владимира Путина признать псевдореспублики "Л/ДНР".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что персональные санкции вводят против российских олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Им запретят въезд в Великобританию и заморозят активы. Также в санкционный список попали 5 банков - "Россия", "Промсвязьбанк", "Генбанк", "Черноморский банк развития и реконструкции" и "Индустриальный сберегательный банк".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Офис президента

"Мы будем готовить санкции, которые ограничат любые бизнес-отношения с ними. Это первый этап того, что мы готовы сделать", - подчеркнул премьер-министр страны.

Он также добавил, что Великобритания вместе с США и ЕС готовы ввести новые санкции, если Россия продолжит эскалацию.

Кроме того, Великобритания, по словам премьера, будет поддерживать защиту союзников по НАТО.

Санкции ЕС против России

Европейский Союз 23 февраля намерен обнародовать согласованный всеми 27 его странами-членами список российских физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции. Суть санкций - в замораживании активов, если эти активы окажутся на территории ЕС, запрет на въезд и транзит через страны объединения.

СМИ сообщили, что в список вошел 351 депутат Госдумы, а также 24 физических и 3 юридических лица (банки "Россия", ВЭБ и "Промсвязьбанк"). Среди физических лиц, попавших в список, - министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

Судьба газопровода "Северный поток - 2”

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 февраля на брифинге заявил, что Германия останавливает сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" после признания Россией "независимости" ОРДЛО.

"Сегодня (22 февраля, - ред.) я попросил министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток-2" не может быть запущен", – сообщил Шольц.

Северный поток-2 Фото из открытых источников

По словам канцлера Германии, процесс сертификации нельзя продолжать на фоне действий России. Канцлер уже поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору. Это необходимо для отмены сертификации трубопровода.

Впоследствии глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что газопровод "Северный поток-2" заморожен.

"Мы в последние недели вместе с нашими международными партнерами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас – это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило "Северный поток-2". Мы всегда говорили, что это является частью подготовленных мероприятий", – сказала она.

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Решение украинской власти

В среду, 23 февраля, Верховная Рада Украины обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с предложением ввести на десять лет санкции против депутатов Госдумы Российской Федерации, политиков и чиновников России, причастных к признанию так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Принятие соответствующего постановления № 7064 в целом поддержали 322 народных депутата на пленарном заседании.

Как отмечается в документе, указанные лица имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора Российской Федерации на территории Украины, в том числе оккупации части территории Украины, и в их деятельности фиксируется проявление потенциальных угроз национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Всего в предложенном Советом списке - 351 человек.

Внесенные на рассмотрение СНБО санкции предусматривают в частности:

блокировку активов;

ограничение торговых операций;

частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренды государственного имущества;

пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Пакет санкций также может включать:

полный или частичный запрет на совершение сделок по ценным бумагам,

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в частности в сфере безопасности и обороны;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

прекращение культурных обменов и научного сотрудничества;

аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений;

лишение государственных наград Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Среди других реакций украинской власти на официальное признание Россией так называемых “ЛДНР” может стать расторжение дипломатических отношений между странами. В Верховную Раду Украины внесли два проекта постановления о прекращении дипломатических отношений с Российской Федерацией. Документы были направлены на рассмотрение комитета.

Также МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию.

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О введении экономических санкций против России заявили также премьер-министры Канады, Японии и Австралии.