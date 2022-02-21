Россия признала “ЛНР” и “ДНР” "независимыми республиками". Подробности
Ряд стран осудили решение России и пригрозили последствиями
Россия 21 февраля признала “ЛНР” и “ДНР” отдельными независимыми республиками. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Подробнее о том, что к этому привело, и какая ситуация сейчас на Донбассе - рассказываем далее.
Что предшествовало
В понедельник, 21 февраля, лидеры самопровозглашенных “Донецкой и Луганской народных республик” обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом признать “ДНР” и “ЛНР” "независимыми демократическими государствами".
В частности, так называемый глава “ДНР” в своем обращении заявил, что призывает Россию "признать независимость республики с целью возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда”.
С аналогичной формулировкой выступил и главарь самопровозглашенной “Луганской народной республики” Леонид Пасечник. Оба лидера непризнанных “республик” призвали Путина также рассмотреть возможность заключения между “ДНР” и “ЛНР” договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, в том числе - в оборонной сфере.
Совбез России
После обращения лидеров “республик” президент России Владимир Путин провел экстренное заседание Совета безопасности страны.
"Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении", - сказал Путин.
Медведев также подчеркнул, что в Москве знают все трудности, с которыми столкнется Россия в случае агрессии против Украины, связанные с санкциями
"Будет трудно... Но через некоторое время... Это напряжение вокруг нашей страны будет спадать", - предположил Медведев.
Он заявил, что Запад сам будет просить вернуться к обсуждению вопросов безопасности и добавил, что единственным выходом остается признание суверенитета “ДНР” и “ЛНР”.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин продолжил это мнения. По его словам, ликвидация конфликта на Донбассе возможна лишь "решительными методами".
Также глава СВР также заявил, что поддерживает предложение о вхождении "ДНР" и "ЛНР" в состав России. Однако Путин подчеркнул, что такой вопрос сейчас не обсуждается.
По итогу заседания признание "Л/ДНР" поддержали:
- Александр Бортников - директор Федеральной службы безопасности РФ;
- Сергей Лавров - глава МИД РФ;
- Дмитрий Медведев - заместитель Председателя совбеза РФ;
- Валентина Матвиенко - спикер Совета Федерации;
- Вячеслав Володин - спикер Госдумы;
- Николай Патрушев - секретарь совбеза РФ;
- Михаил Мишустин - премьер-министр России;
- Сергей Нарышкин - директор СВР РФ;
- Владимир Колокольцев - глава МВД России;
- Сергей Шойгу - министр обороны РФ;
- Игорь Щеголев - полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе;
- Виктор Золотов - главнокомандующий войсками нацгвардии РФ.
После завершения заседания Владимир Путин отправился принимать решение.
Спустя несколько часов президент России выступил с обращением к россиянам, в котором признал Путин “ЛНР” и “ДНР” "независимыми республиками".
Также Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ДНР" и "ЛНР".
ОБНОВЛЕНО: Позже Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Климов уточнил, что Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в границах, "которые сейчас фактически установлены". То есть, те территории, которые с 2014 года неподконтрольны Киеву.
Реакция Украины
Вскоре после заседания Совета безопасности РФ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обратился к государствам-членам Совбеза ООН с просьбой безотлагательно обсудить вопросы деэскалации и обеспечения безопасности Украины, основываясь на положениях Будапештского меморандума.
Спустя несколько часов стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с президентом Франции Эммануелем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Также глава государства созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое началось в 20:00.
Около 21:30 стало известно, что Офис генпрокурора Украины открыл производство из-за призывов изменения границ Украины на Совбезе РФ. В частности, речь идет о признании “ЛНР” и “ДНР” отдельными республиками.
Также президент Зеленский заявил, что обсудил последние события с Джо Байденом и планирует разговор с премьер-министров Великобритании Джонсоном.
Реакция Запада
Также после заседания Совета безопасности РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По данным пресс-службы Кремля, российский лидер сообщил о планах в ближайшее время подписать указ о признании “Донецкой и Луганской народных республик”.
Отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием" событий. Вместе с тем Макрон и Шольц обозначили готовность к продолжению контактов, добавили в Кремле.
Вскоре после разговора с российским президентом Франция созвала срочное заседание Совета безопасности по ситуации между РФ и Украиной.
Позже главы Еврокомиссии и Евросовета назвали признание РФ независимости "ДНР" и "ЛНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины.
После чего Латвия призвала Евросоюз немедленно ввести санкции против РФ. А председатель сейма Литвы заявила, что инициирует резолюцию в сейме о том, что изменение статуса Донбасса не будет признано никогда.
ОБНОВЛЕНО: В Латвии также заявили, что поставят Украине партию Javelin уже во вторник. Кроме того, осудила решение России о признании ОРДЛО и Канада.
А вот в Белом доме заявили, что ждали признания ОРДЛО со стороны РФ и готовы отреагировать. В частностиЮ Байден подпишет указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования "ДНР" и "ЛНР".
НАТО в свою очередь призвали Москву избрать путь дипломатии. Евроатлантический альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
МИД Германии назвал признание Россией "ДНР" и "ЛНР" грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям.
А МИД Италии заявил, что это противоречит Минским соглашениям и препятствует разрешению кризиса дипломатическим путём.
Премьер Великобритании назвал это нарушением международного права, а глава МИД Дании назвал решение враждебным и призвал прекратить нарушение международного права.
Новое обострение на Донбассе
Тем временем ситуация на Донбассе обострилась. Согласно сводке ООС по состоянию на 17:00, в результате обстрелов 4 военнослужащих получили осколочные ранения разной степени тяжести. Под обстрел попало 32 населенных пункта.
Также сообщается. что в пгт. Новолуганское Донецкой области 21 февраля погиб мужчина 1970 года рождения. По данным штаба ООС, незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые строения и объекты инфраструктуры. В результате в поселок остался без отопления и света, перебит газопровод.
"Это преступление задокументировано СЦКК и будет сегодня же передано в ОБСЕ как еще одно доказательство военных преступлений", - сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Позже в Национальной полиции Украины добавили, что в результате обстрела Зайцево в Донецкой области погибли двое украинских военных, еще трое получили ранения.
Кроме того, на стоянке Представительства “ЛНР” в СЦКК был взорван автомобиль. В результате пострадал руководитель Представительства “ЛНР” в СЦКК и водитель.
По данным СМИ, в неподконтрольном Донецке слышны звуки выстрелов и сирена оповещения опасности.
Около 20:47 корреспондент "РИА Новости" сообщил, что в центре Луганска был слышен еще один взрыв.