Россия признала “ЛНР” и “ДНР” "независимыми республиками". Подробности

Фото из открытых источников

Ряд стран осудили решение России и пригрозили последствиями

Россия 21 февраля признала “ЛНР” и “ДНР” отдельными независимыми республиками. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Подробнее о том, что к этому привело, и какая ситуация сейчас на Донбассе - рассказываем далее.

Что предшествовало

В понедельник, 21 февраля, лидеры самопровозглашенных “Донецкой и Луганской народных республик” обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом признать “ДНР” и “ЛНР” "независимыми демократическими государствами".

В частности, так называемый глава “ДНР” в своем обращении заявил, что призывает Россию "признать независимость республики с целью возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда”.

С аналогичной формулировкой выступил и главарь самопровозглашенной “Луганской народной республики” Леонид Пасечник. Оба лидера непризнанных “республик” призвали Путина также рассмотреть возможность заключения между “ДНР” и “ЛНР” договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, в том числе - в оборонной сфере.

Фото из открытых источников

Совбез России

После обращения лидеров “республик” президент России Владимир Путин провел экстренное заседание Совета безопасности страны.

"Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении", - сказал Путин.

Медведев также подчеркнул, что в Москве знают все трудности, с которыми столкнется Россия в случае агрессии против Украины, связанные с санкциями

"Будет трудно... Но через некоторое время... Это напряжение вокруг нашей страны будет спадать", - предположил Медведев.

Он заявил, что Запад сам будет просить вернуться к обсуждению вопросов безопасности и добавил, что единственным выходом остается признание суверенитета “ДНР” и “ЛНР”.

Фото из открытых источников

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин продолжил это мнения. По его словам, ликвидация конфликта на Донбассе возможна лишь "решительными методами".

Также глава СВР также заявил, что поддерживает предложение о вхождении "ДНР" и "ЛНР" в состав России. Однако Путин подчеркнул, что такой вопрос сейчас не обсуждается.

По итогу заседания признание "Л/ДНР" поддержали:

- Александр Бортников - директор Федеральной службы безопасности РФ;

- Сергей Лавров - глава МИД РФ;

- Дмитрий Медведев - заместитель Председателя совбеза РФ;

- Валентина Матвиенко - спикер Совета Федерации;

- Вячеслав Володин - спикер Госдумы;

- Николай Патрушев - секретарь совбеза РФ;

- Михаил Мишустин - премьер-министр России;

- Сергей Нарышкин - директор СВР РФ;

- Владимир Колокольцев - глава МВД России;

- Сергей Шойгу - министр обороны РФ;

- Игорь Щеголев - полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе;

- Виктор Золотов - главнокомандующий войсками нацгвардии РФ.

После завершения заседания Владимир Путин отправился принимать решение.

Фото из открытых источников

Спустя несколько часов президент России выступил с обращением к россиянам, в котором признал Путин “ЛНР” и “ДНР” "независимыми республиками".

Также Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ДНР" и "ЛНР".

Фото: Фото из открытых источников Фото: Фото из открытых источников

ОБНОВЛЕНО: Позже Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Климов уточнил, что Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в границах, "которые сейчас фактически установлены". То есть, те территории, которые с 2014 года неподконтрольны Киеву.

Реакция Украины

Вскоре после заседания Совета безопасности РФ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обратился к государствам-членам Совбеза ООН с просьбой безотлагательно обсудить вопросы деэскалации и обеспечения безопасности Украины, основываясь на положениях Будапештского меморандума.

Спустя несколько часов стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с президентом Франции Эммануелем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Также глава государства созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое началось в 20:00.

Заседание СНБО president.gov.ua

Около 21:30 стало известно, что Офис генпрокурора Украины открыл производство из-за призывов изменения границ Украины на Совбезе РФ. В частности, речь идет о признании “ЛНР” и “ДНР” отдельными республиками.

Также президент Зеленский заявил, что обсудил последние события с Джо Байденом и планирует разговор с премьер-министров Великобритании Джонсоном.

Реакция Запада

Также после заседания Совета безопасности РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По данным пресс-службы Кремля, российский лидер сообщил о планах в ближайшее время подписать указ о признании “Донецкой и Луганской народных республик”.

Отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием" событий. Вместе с тем Макрон и Шольц обозначили готовность к продолжению контактов, добавили в Кремле.

Вскоре после разговора с российским президентом Франция созвала срочное заседание Совета безопасности по ситуации между РФ и Украиной.

Позже главы Еврокомиссии и Евросовета назвали признание РФ независимости "ДНР" и "ЛНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины.

После чего Латвия призвала Евросоюз немедленно ввести санкции против РФ. А председатель сейма Литвы заявила, что инициирует резолюцию в сейме о том, что изменение статуса Донбасса не будет признано никогда.

ОБНОВЛЕНО: В Латвии также заявили, что поставят Украине партию Javelin уже во вторник. Кроме того, осудила решение России о признании ОРДЛО и Канада.

А вот в Белом доме заявили, что ждали признания ОРДЛО со стороны РФ и готовы отреагировать. В частностиЮ Байден подпишет указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования "ДНР" и "ЛНР".

НАТО в свою очередь призвали Москву избрать путь дипломатии. Евроатлантический альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

МИД Германии назвал признание Россией "ДНР" и "ЛНР" грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям.

А МИД Италии заявил, что это противоречит Минским соглашениям и препятствует разрешению кризиса дипломатическим путём.



Премьер Великобритании назвал это нарушением международного права, а глава МИД Дании назвал решение враждебным и призвал прекратить нарушение международного права.

Новое обострение на Донбассе

Тем временем ситуация на Донбассе обострилась. Согласно сводке ООС по состоянию на 17:00, в результате обстрелов 4 военнослужащих получили осколочные ранения разной степени тяжести. Под обстрел попало 32 населенных пункта.

Также сообщается. что в пгт. Новолуганское Донецкой области 21 февраля погиб мужчина 1970 года рождения. По данным штаба ООС, незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые строения и объекты инфраструктуры. В результате в поселок остался без отопления и света, перебит газопровод.

"Это преступление задокументировано СЦКК и будет сегодня же передано в ОБСЕ как еще одно доказательство военных преступлений", - сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Позже в Национальной полиции Украины добавили, что в результате обстрела Зайцево в Донецкой области погибли двое украинских военных, еще трое получили ранения.

Кроме того, на стоянке Представительства “ЛНР” в СЦКК был взорван автомобиль. В результате пострадал руководитель Представительства “ЛНР” в СЦКК и водитель.

По данным СМИ, в неподконтрольном Донецке слышны звуки выстрелов и сирена оповещения опасности.

Около 20:47 корреспондент "РИА Новости" сообщил, что в центре Луганска был слышен еще один взрыв.