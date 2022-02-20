Платные тесты и меньше времени на экзамены. Какие изменения ждут участников ВНО в 2022 году

Фото из открытых источников

Зарегистрироваться на основную сессию можно до 9 марта

В этом году участников Внешнего независимого оценивания ждет череда нововведений. В частности, будут упрощены тесты по математике и уменьшено количество заданий по химии. Однако есть не слишком приятные изменения - времени на написание экзаменов будет меньше.

Подробнее о том, какие изменения ждут участников ВНО в 2022 году, рассказываем далее.

Платные экзамены

В 2022 году выпускники имеют право сдать ВНО-2022 по 5 предметам бесплатно. Если же участник независимого оценивания захочет сдать более пяти экзаменов, то должен будет заплатить за каждый следующий тест определенную сумму. Стоимость платных тестов ВНО-2022 определил Украинский центр оценивания качества образования.

В частности, дополнительное независимое оценивание по истории Украины, физике, химии, биологии, географии будет стоить 354 гривны за один предмет. Тогда как стоимость дополнительного тестирования по любому иностранному языку составит 789 гривен за предмет.

Желающие составить более 5 предметов должны разместить соответствующий заказ с помощью специального сервиса через Информационную страницу участника ВНО, созданную на сайте УЦОКО. Однако заказать услугу дополнительного ВНО участники смогут с 4 по 14 марта после того, как зарегистрируются для участия в основной сессии.

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Отметим, что оплата услуг будет осуществляться в безналичной форме с использованием электронного платежного средства через соответствующие ссылки с Информационной страницы участника или через терминалы самообслуживания или кассы банковских учреждений.

Изменения в тестах

Изменения в этом году коснутся ВНО по математике уровня "стандарт". Если раньше участникам экзамена нужно было работать с 2 открытыми бланками ответов, то в этом году открытых заданий не будет, а останется только первый блог.

А тест профильного уровня ВНО по математике с этого года будет содержать 32 задания вместо 34, как было раньше.

Фото из открытых источников

Кроме того, изменениям подверглась и структура теста по химии. В 2022 он будет состоять из 50 заданий вместо 52, как было раньше.

Однако есть менее приятные новшества. В этом году на выполнение тестов будет отведено меньше времени. Так, на выполнение заданий по математике будет отведено не 210 минут, а 180 минут. А на тест по химии будет предоставлено 150 минут вместо 180.

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Срок действия сертификатов ВНО

Для поступления на определенную специальность абитуриент должен подать в вуз сертификат ВНО. В 2022 году абитуриенты могут подавать результаты оценивания 2019, 2020 и 2021 годов. Для большинства специальностей необходимо предоставить три сертификата. Украинский язык и литература или украинский язык.

Отметим, что выпускники средних школ могут совместить ГИА с внешним независимым оцениванием. В частности, учащиеся могут сдают один экзамен по определенному предмету, а получают за него две оценки. Одна определяется по 200-балльной шкале и заносится в приложение к сертификату ВНО, а вторая – переводится в 12-балльную систему и засчитывается как результат ГИА.

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Аналогичной формой контроля знаний студента по иностранному языку является единственный вступительный экзамен, который составляется после бакалавриата для поступления в магистратуру. В текущем году можно использовать успешные результаты ЕВЭ за 2020 и 2021 годы.

Если документ устарел, экзамен нужно будет сдать еще раз.

Фото из открытых источников

График проведения ВНО

Внешнее независимое оценивание продлится с 23 мая до 17 июня. Регистрация на основную сессию началась 1 февраля и продлится до 9 марта

График проведения экзаменов в 2022 году:

23 мая – физика;

26 мая – химия;

31 мая – украинский язык и литература, украинский язык;

3 июня – математика;

6 июня – немецкий, французский, испанский язык;

7 июня – английский язык;

10 июня – история Украины;

14 июня – география;

17 июня – биология.

Зарегистрироваться на дополнительную сессию можно с 5 по 17 мая. Она продлится с 26 июня до 17 июля.

Напомним, в 2021 году Верховная Рада учредила премии для участников ВНО с наилучшими результатами. Право на премию на сумму 100 тысяч гривен имеют 30 выпускников школ, которые получили по 4 предметам ВНО более 790 баллов.

Однако получатели премии должны продолжить обучение в украинских вузах. Если же кто-то из выпускников решит получать высшее образование за рубежом, он не сможет получить вознаграждение.