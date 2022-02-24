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Первоочередные действия в случае обстрелов. Инструкция для населения

Краткие инструкции, которые могут спасти жизнь

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Топ-новость

Украина
Фото из открытых источников

Сегодня, 24 февраля, состоялось полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Противник обстрелял военные объекты в разных городах. Вооруженные силы Украины отбили атаки врага, однако угроза остается.

Рассказываем, как действовать в случае обстрела различными видами оружия.

Во время артобстрела системами залпового огня стоит спрятаться в укрытие и не выходить минимум 10 минут после окончания обстрела.

Краткая инструкция
СБУ

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Чтобы уберечься от артобстрела, нужно выполнять следующие советы:

Краткая инструкция
СБУ

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Во время обстрела стрелковым оружием на открытой местности нужно лечь на землю и закрыть голову руками.

Краткая инструкция
СБУ

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И главное, стоит сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности. Не стоит поддаваться панике.

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