Первоочередные действия в случае обстрелов. Инструкция для населения
Краткие инструкции, которые могут спасти жизнь
Сегодня, 24 февраля, состоялось полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Противник обстрелял военные объекты в разных городах. Вооруженные силы Украины отбили атаки врага, однако угроза остается.
Рассказываем, как действовать в случае обстрела различными видами оружия.
Во время артобстрела системами залпового огня стоит спрятаться в укрытие и не выходить минимум 10 минут после окончания обстрела.
Чтобы уберечься от артобстрела, нужно выполнять следующие советы:
Во время обстрела стрелковым оружием на открытой местности нужно лечь на землю и закрыть голову руками.
И главное, стоит сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности. Не стоит поддаваться панике.