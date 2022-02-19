Обострение на Донбассе, гарантии безопасности для Украины и встреча с Путиным. Основные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции
Зеленский заявил, что Украина хочет мира
Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Свою речь глава государства посвятил ситуации в Украине, а именно рассказал о последнем обострении на Донбассе и предложил пути решения конфликта. Подробнее о главных заявлениях Зеленского на Мюнхенской конференции - в материале.
Украина хочет мира
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения ситуации на Донбассе заявил, что Украина хочет мира.
"Украина хочет мира, Россия говорит, что не хочет воевать. Кто-то из нас врет...Как так случилось, что в 21 веке в Европе до сих пор идет война и гибнут люди, почему она длится дольше, чем Вторая мировая война", - начал свою речь Зеленский.
Также глава государства обратился к Европе и заявил о боевых действиях в стране. Зеленский подчеркнул, что архитектура мировой безопасности хрупка и требует обновления.
"Грады летели в Мариуполь, а не в европейские города. Ни одна страна Европы не знает, что такое военные захоронения каждый день", - заявил он.
При этом президент назвал военную помощь партнеров вкладом в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является надежным щитом.
Путь в НАТО и ЕС
Владимир Зеленский также упомянул о затяжном пути Украины в НАТО. Президент напомнил, что требует четкого ответа относительно вступления Украины в Альянс.
"Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все не хотят нас видеть, то скажите честно. Нам нужны ответы, а не годами закрытые вопросы", - заявил он.
Зеленский пояснил, что Украине говорят: "двери открыты, но пока посторонним вход запрещен". Также он затронул тему членства Украины в ЕС. Завтра в Украине День Героев Небесной сотни. В связи с этим президент спросил: “Неужели через 8 лет Украина должна постоянно призывать к европейской перспективе?".
Ситуация на Донбассе
Глава государства рассказал о последствиях обстрелов на Донбассе со стороны ОРДЛО. Он сообщил, что 19 февраля во время атаки погибли двое военных, а еще трое получили ранения.
"Правда, не знаю как они смогут объяснить свои действия двум убитым и трем раненым сегодня в Украине солдатам. А главное трем девочкам из Киева. Одной 10, второй 6, третий - всего год. Сегодня они остались без отца. В 6 часов утра по Центральноевропейскому времени", - сказал президент.
По его словам, последние дни особенно показательны, ведь было зафиксировано сотни обстрелов. В связи с этим Украина требует немедленно разблокировать переговорный процесс в ТКГ и готова искать ключ к окончанию войны во всех форматах, отметил глава государства.
При этом Зеленский добавил, что Крым и Донбасс непременно вернутся, но только мирным путем.
Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму
В связи с напряженной ситуацией в стране президент инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума. Этот документ должен был гарантировать Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного потенциала.
"С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды и безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я буду делать это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума", - подчеркнул Зеленский.
Президент предупредил, что если консультации по Будапештскому меморандуму не состоятся или не принесут желаемого результата, то Украина будет считать, что он не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению.
Президент предложил созвать саммит Совбеза ООН
Также Владимир Зеленский предложил созвать саммит Совета безопасности ООН с Украиной, Германией и Турцией в ближайшие недели. По его словам, цель саммита - решение вызовов безопасности в Европе и наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины.
“Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного альянса. И, фактически, находимся в серой зоне - в вакууме безопасности", - добавил президент.
Санкции против России
Украинский президент напомнил, что Украина ожидает от партнеров сдерживания России от дальнейшего вторжения путем экономического давления. Зеленский убежден, что санкции необходимо применять сейчас, а не после агрессии.
"Нам не нужны санкции, когда мы не будем иметь границ или экономики. Делать можно много, можем дать перечень. Главное желание", - пояснил Владимир Зеленский.
Встреча с Путиным
Украинский глава вновь предложил провести встречу президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
У него спросили, знает ли он, какие у Путина планы по Украине, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться".
Напомним, что Зеленский до этого несколько раз призывал Путина ко встрече. Но в Кремле настаивают на том, чтобы Украина назвала конкретные цели встречи, и отказываются обсуждать Крым и Донбасс.
Тем временем, по словам Зеленского, у украинских границ находится около 150 тысяч российских военных.