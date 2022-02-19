Обострение на Донбассе, гарантии безопасности для Украины и встреча с Путиным. Основные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Зеленский заявил, что Украина хочет мира

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Свою речь глава государства посвятил ситуации в Украине, а именно рассказал о последнем обострении на Донбассе и предложил пути решения конфликта. Подробнее о главных заявлениях Зеленского на Мюнхенской конференции - в материале.

Украина хочет мира

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения ситуации на Донбассе заявил, что Украина хочет мира.

"Украина хочет мира, Россия говорит, что не хочет воевать. Кто-то из нас врет...Как так случилось, что в 21 веке в Европе до сих пор идет война и гибнут люди, почему она длится дольше, чем Вторая мировая война", - начал свою речь Зеленский.

Также глава государства обратился к Европе и заявил о боевых действиях в стране. Зеленский подчеркнул, что архитектура мировой безопасности хрупка и требует обновления.

"Грады летели в Мариуполь, а не в европейские города. Ни одна страна Европы не знает, что такое военные захоронения каждый день", - заявил он.

При этом президент назвал военную помощь партнеров вкладом в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является надежным щитом.

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Путь в НАТО и ЕС

Владимир Зеленский также упомянул о затяжном пути Украины в НАТО. Президент напомнил, что требует четкого ответа относительно вступления Украины в Альянс.

"Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все не хотят нас видеть, то скажите честно. Нам нужны ответы, а не годами закрытые вопросы", - заявил он.

Зеленский пояснил, что Украине говорят: "двери открыты, но пока посторонним вход запрещен". Также он затронул тему членства Украины в ЕС. Завтра в Украине День Героев Небесной сотни. В связи с этим президент спросил: “Неужели через 8 лет Украина должна постоянно призывать к европейской перспективе?".

НАТО и ЕС Фото из открытых источников

Ситуация на Донбассе

Глава государства рассказал о последствиях обстрелов на Донбассе со стороны ОРДЛО. Он сообщил, что 19 февраля во время атаки погибли двое военных, а еще трое получили ранения.

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"Правда, не знаю как они смогут объяснить свои действия двум убитым и трем раненым сегодня в Украине солдатам. А главное трем девочкам из Киева. Одной 10, второй 6, третий - всего год. Сегодня они остались без отца. В 6 часов утра по Центральноевропейскому времени", - сказал президент.

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

По его словам, последние дни особенно показательны, ведь было зафиксировано сотни обстрелов. В связи с этим Украина требует немедленно разблокировать переговорный процесс в ТКГ и готова искать ключ к окончанию войны во всех форматах, отметил глава государства.

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При этом Зеленский добавил, что Крым и Донбасс непременно вернутся, но только мирным путем.

Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму

В связи с напряженной ситуацией в стране президент инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума. Этот документ должен был гарантировать Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного потенциала.

"С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды и безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я буду делать это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума", - подчеркнул Зеленский.

Президент предупредил, что если консультации по Будапештскому меморандуму не состоятся или не принесут желаемого результата, то Украина будет считать, что он не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению.

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент предложил созвать саммит Совбеза ООН

Также Владимир Зеленский предложил созвать саммит Совета безопасности ООН с Украиной, Германией и Турцией в ближайшие недели. По его словам, цель саммита - решение вызовов безопасности в Европе и наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины.

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“Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного альянса. И, фактически, находимся в серой зоне - в вакууме безопасности", - добавил президент.

Совбез ООН Фото из открытых источников

Санкции против России

Украинский президент напомнил, что Украина ожидает от партнеров сдерживания России от дальнейшего вторжения путем экономического давления. Зеленский убежден, что санкции необходимо применять сейчас, а не после агрессии.

"Нам не нужны санкции, когда мы не будем иметь границ или экономики. Делать можно много, можем дать перечень. Главное желание", - пояснил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Владимир Путин Фото из открытых источников

Встреча с Путиным

Украинский глава вновь предложил провести встречу президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

У него спросили, знает ли он, какие у Путина планы по Украине, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться".

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Напомним, что Зеленский до этого несколько раз призывал Путина ко встрече. Но в Кремле настаивают на том, чтобы Украина назвала конкретные цели встречи, и отказываются обсуждать Крым и Донбасс.

Тем временем, по словам Зеленского, у украинских границ находится около 150 тысяч российских военных.