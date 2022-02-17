Обострение ситуации на Донбассе: Что известно о последствиях обстрелов и реакции мирового сообщества

По факту обстрела детского сада в Станице Луганской и школы во Врубовке было открыто уголовное производство

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Сегодня на Донбассе незаконные вооруженные формирования совершили ряд обстрелов, в результате которых пострадало гражданское население и военные. Также подверглись разрушениям некоторые объекты инфраструктуры, в том числе критической.

Президент Украины Владимир Зеленский видит в обстрелах провокацию и обсудил события с западными партнерами.

Подробнее о ситуации на Донбассе и реакции украинских и мировых чиновников рассказываем далее.

Что известно об обстрелах на Донбассе

На Донбассе по состоянию на 11 часов 17 февраля зафиксировали 29 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Штаб ООС сообщил, что противник 27 раз применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Сперва НВФ обстреляли Станицу Луганскую из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Противник выпустил 32 снаряда и пробил стену в детском саду. Двое работников детского сада, попавшего под обстрел, получили контузии. Пострадавших доставили в больницу, они находились в шоковом состоянии.

Обстрел начался около 9 утра и продолжался примерно 40 минут. Среди детей раненых и травмированных нет, поскольку снаряд попал в зал, где не проходили занятия.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

По окраинам Новотошковского противник трижды открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В то же время вблизи Водяного незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

По направлению Трудовского вели огонь из минометов калибра 82 мм, а в сторону Старогнатовки – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Старый Айдар и Марьинка также попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, Пивденное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Невельское, Шумы, Новозвановка, Травневое, Авдеевка, Пески обстреливались из минометов различного калибра.

Также в четверг, 17 февраля, члены незаконных вооруженных формирований обстреляли пгт Врубовка. В результате обстрела поврежден лицей и газопровод.

"Сегодня около 10 часов 25 мин. утром произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной общины. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала", – сообщили в Попаснянской ВГА.

После обстрела родители забрали детей, однако восемь учеников и два сотрудника лицея остались в подвальном помещении.

Из минометов калибра 122 мм члены НВФ обстреляли несколько улиц. В результате был поврежден газопровод. Без газа остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

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А в Луганской области члены незаконных вооруженных формирований обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая. В результате обстрела была повреждена станция и локомотивное депо.

На Донбассе члены незаконных вооруженных формирований обстреляли Марьинку. В результате была ранена женщина. Руководитель гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин рассказал, что снаряд упал в центре города вблизи автобусной остановки. Известно, что остановка находится вблизи местной школы №2. В результате взрыва снаряда пострадала женщина 1957 года рождения, которая стояла возле остановки. У нее осколочные ранения левой кисти и брюшной полости. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение.

По состоянию на 14:00 со стороны НВФ зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрела ранения получили 2 военнослужащих. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Реакция украинской власти

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам из-за обстрела незаконными вооруженными формированиями детсада в Станице Луганской.

Дипломат призвал немедленно отреагировать на нарушение Россией Минских договоренностей.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности", – отметил чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "большой провокацией" обстрел детского сада в Станице Луганской и отметил важность того, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине.

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным фактором сдерживания. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений "режима тишины", – отметил он.

Global Look Press

Также глава Украины провел разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, во время которой проинформировал об обстреле в Станице Луганской.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что утренние обстрелы – это переговорная позиция, чтобы Украина шла на геополитические уступки, но наша страна не будет идти на них. Он заявил, что Украина уже два года пытается выйти из "дидлока" с Донбассом, и этот выход будет найден, если РФ признает "ЛДНР" и тем самым выйдет из Минских соглашений.

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Как на обстрел отреагировали в мире

В ЕС заявили, что внимательно следят за ситуацией с обстрелами на Донбассе. Об этом заявил представитель ЕС перед встречей лидеров Евросоюза по поводу Украины.

По его словам, во время встречи лидеры не будут обсуждать конкретные новые санкции против России, поскольку этот вопрос вызывает разногласия.

Отвечая на вопрос о последнем обстреле на Донбассе чиновник сказал: "Повод для санкций – это вопрос политической оценки. Мы пока не вступаем в эту дискуссию. Мы внимательно следим за ситуацией с обстрелами на Донбассе, осознаем, что это может быть использовано как тест или оправдание".

Чиновник, который берет участие в подготовке саммита и говорил на условиях анонимности, сказал, что в основном это будет отчет лидеров Франции и Германии после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг комментируя сегодняшнее обострение на Донбассе, заявил, что РФ пытается создать предлог для вторжения в Украину".

Традиционно Столтенберг добавил, что страны НАТО продолжают принимать все дипломатические меры для урегулирования кризиса вокруг Украины. Подчеркнул, что в Альянсе не видят признаков отвода Россией войск от границы с Украиной.

Отдельно Столтенберг заявил, что пропаганда НАТО "о подготовке вторжения РФ в Украину" имеет целью предотвратить вторжение.

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту обстрела детского сада в Станице Луганской и школы во Врубовке. Члены НВФ вели прицельный обстрел для нанесения потерь. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Террористический акт, повлекший тяжкие последствия".