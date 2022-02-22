Границы “Л/ДНР”, Минские соглашения и ввод российских войск. Что известно о ситуации на Донбассе

Фото из открытых источников

Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией

Президент РФ Владимир Путин после признания “Л/ДНР” сообщил о несуществовании Минских соглашений, и сейчас намерен ввести российские войска на территорию Донбасса. Более того, он заявил, что признал “республики” в границах Луганской и Донецкой областей. Украина тем временем будет пытаться решить конфликт дипломатическим путем и рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. Подробнее обо всем - в материале.

Российские войска на Донбассе

Почти сразу после признания “Л/ДНР” президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск на территорию ОРДЛО. Как пояснили в России, военные должны осуществлять "функции по поддержанию мира". А спустя несколько часов после подписания указа о признании “республик” в сети начали появляться видео с колоннами российской военной техникой. По предварительной информации, они уже начали заходить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, что по сути является вводом военных РФ на территорию Украины.

Уже на следующий день Путин попросил Совет федерации РФ разрешить использование российской армии за рубежом. Отметим, что 2014 году такое решение предшествовало официальному вторжению российской армии в Крым.

Отвечая на вопрос о том, как далеко могут зайти российские войска после того, как официально зайдут на Донбасс, Путин ответил: “Это зависит от конкретной ситуации”.

"Я не сказал, что войска туда пойдут после нашей с вами встречи здесь. Второе, предсказывать конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте", - сказал он на пресс-конференции.

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Границы “Л/ДНР”

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признала самопровозглашенные "ЛНР” и ДНР" в границах, которые прописаны в их конституции. Он уточнил, что признал ОРДЛО в границах Луганской и Донецкой областей, в том числе районах, которые находятся под контролем Украины.

Российский президент рассчитывает на то, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между властями Украины и главарями "Л/ДНР".

Фото из открытых источников

Интересно, что ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия признает “ДНР” и “ЛНР” в границах, в которых “власти республик осуществляют свои полномочия и юрисдикцию”. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в каких границах были признаны Россией суверенными “ЛНР” и “ДНР”, сказал: "В тех границах, в которых они себя провозглашали. Когда эти две республики были провозглашены".

Минские соглашения

Еще одним обсуждаемым вопросом после признания Россией “ЛНР” и “ДНР” стали Минские соглашения. МИД Украины заявило, что подписание Путиным указов о признании ОРДЛО не будет иметь правовых последствий, но увеличивает риск эскалации и может означать единоличный выход РФ из Минских договоренностей.

Позже в одностороннем выходе из Минска Россию обвинил президент Украины Владимир Зеленский. К такой же позиции склоняются и большинство западных государств.

Сам Владимир Путин заявил, что Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации больше не существует. Более того, он обвинил в этом официальный Киев.

РИА Новости

"Усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю, поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания "народных республик" Донбасса… Руководство Украины публично начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения, что тут сказать. И первые лица об этом заявили, что ж дальше ждать?... Теперь минских соглашений не существует, чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?", - заявил Путин.

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Позиция Украины в этом вопросе немного отличается от позиции Москвы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба хоть и заявил, что “Минск” не является ключевым в вопросе восстановления территориальной целостности Украины, тем не менее окончательно от документа Украина не отказывалась.

"Мы понимаем, и вы уже слышали позицию президента о том, что Россия де-факто вышла из Минских соглашений, но, не ведясь на провокации России, мы свою дальнейшую позицию, свое дальнейшее отношение к Минским соглашениям определим дополнительно. Сейчас нас интересует составляющая безопасности, и это ключевой фактор, который доминирует в нашем анализе ситуации", - заявил Кулеба.

Министр пояснил, что основной фокус Киев будет делать на применении механизма Будапештского меморандума, по которому Украине были предоставлены определенные гарантии безопасности. Также Украина настаивать на срочном созыве саммита постоянных членов Совета безопасности ООН для обсуждения текущей ситуации безопасности.

Требования России

Владимир Путин во время пресс-конференции 22 февраля очередной раз выступил с ультиматумами в адрес Украины. Он заявил, что для долгосрочного урегулирования ситуации необходимо, чтобы Киев признал российскую аннексию Крыма и отказался от вступления в НАТО.

"Эти вопросы мы обсуждали в ходе встреч с нашими европейскими партнерами и, собственно говоря, с нашими американскими партнерами мы тоже говорили об этом не один раз. По-моему, публично это не звучало, но я скажу. Естественно, вопрос звучит, что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной европейской перспективе, и чтобы мы могли жить спокойно… Ну я вам эту страшную раскрою - первое, что необходимо сделать всем, это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму", - сказал президент РФ.

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Путин также подчеркнул, что вторым требованием является то, чтобы Украина сама отказалась от вступления в НАТО и реализовала идею нейтралитета.

Последнее, по его словам, требование - это демилитаризация Украины. В то же время он добавил, что решение проблемы Донбасса уже якобы "стало неактуальным".

Позиция Украины

Напомним, что Украина (как и ряд западных стран) не признает решение России о признании “Л/ДНР” и настроена на мирное возвращение оккупированных территорий.

Сейчас Киев ведет переговоры со своими партнерами относительно новых санкций против России. В частности, лидеры стран обсуждают, что станет спусковым крючком для введения ограничений. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже провел переговоры с главами МИД США, Канады, с руководителем внешней политики ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Главком

"Мы обсуждали, что должно быть спусковым крючком для применения этого пакета жестких санкций... Мы продолжаем дискуссию о том, что должно быть этой окончательной причиной для применения санкций. Но уверяю вас, готовность к применению санкций есть, и она беспрецедентна", - отметил Кулеба.

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Кроме того, министерство иностранных дел настаивает на разрыве дипломатических отношений с Россией. По словам Кулебы, это отвечает интересам Украины и все последствия такого решения уже проанализированы.

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"Мы проанализировали все последствия и сценарии развития событий при принятии такого решения (разрыву дипотношений с РФ - ред.). Пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины", - сказал министр.

Глава МИД не назвал дату разрыва дипломатических отношений с Россией. По его словам, это произойдет как только президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение.