Доллар растет, однако скупать его не стоит. Какая ситуация на валютном рынке в Украине и чего ждать дальше
Курс доллара на межбанке в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 66 копеек
В течение последних дней гривна начала заметно ослабевать, а курс иностранных валют – существенно расти. По мнению аналитиков, главной причиной этого стали геополитическая ситуация у украинских границ и распространение информации о возможном вторжении России. Эксперты прогнозируют, что доллар может продолжить немного повышаться, однако скупать валюту не советуют. О том, каким будет курс валют в ближайшие недели, рассказываем далее.
Почему гривна ослабла
Национальный банк Украины установил на 14 февраля официальный курс гривны относительно доллара на уровне 28,04 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Согласно данным регулятора, официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 31,98 грн/евро. Таким образом, гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 66 копеек до 28,72 гривны за доллар, курс в покупке до 28,70 гривны за доллар. Курс евро в продаже вырос на 61 копейку до 32,56 гривны за евро.
На наличном рынке по состоянию на 7:50, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 28,3 грн, продают – по 28,69 грн. При этом предложения по покупке колеблются от 28,95 грн до 28,71 грн, продажи – от 28,1 грн до 29 грн.
По словам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, основной причиной ослабления гривны остается напряженная геополитическая ситуация на границе с Россией. То же самое говорит и экономический эксперт Олег Пендзин.
"Сейчас единственный фактор, который влияет на повышение курса доллара – это страх инвесторов, которые выезжают из Украины на фоне распространения информации о возможном вторжении России", – пояснил Олег Пендзин в комментарии pnktv.news.
Аналитик TeleTrade Сергей Родлер отметил что, давление на рубль оказывают как информация об угрозе вторжения РФ, так и высокая инфляция в США. В январе последняя ускорилась до 7,5%.
А экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии pnktv.news добавил, что то, что курс доллара начал существенно расти еще в субботу и воскресенье, когда не работал межбанк, говорит о том, что на курс повлияла также наличие наличной валюты на теневом рынке.
Что будет с гривной. Прогнозы экспертов
Эксперты прогнозируют, что гривна продолжит слабеть, ведь на это есть несколько веских причин. Однако существенного обвала национальной валюты ждать не стоит.
Экономический эксперт Олег Пендзин убежден, что опасения относительно наступления России не подтвердятся, то доллар будет колебаться в пределах 28-29 гривен. "У нас банк имеет валютные резервы, чтобы таким образом стабилизировать курс. Поэтому я думаю, что будет именно так", - добавил Пендзин в комментарии pnktv.news.
При этом экономист Алексей Кущ подчеркнул, что в этом году ситуация для гривны на валютном рынке будет сложнее, чем в 2021 году, и для этого существуют объективные причины.
"Это рост стоимости нашего импорта, это и слабые показатели экономики, и уже не такие динамичные показатели нашего экспорта, в частности железной руды, как это было год назад. В целом есть объективные факторы, которые говорят о том, что гривна будет слабее, чем в 21 году. Если устранить фактор паники, то это 28 гривен за доллар +-5%. Получаем где-то диапазон до 29,5 гривен за доллар", - спрогнозировал Алексей Кущ pnktv.news.
Эксперт подчеркнул, что гривна может как измениться на 1,5 гривны от точки 28, так и девальвировать до 29 с копейками. Однако главным фактором, влияющим на валюту, остаются панические факторы и риски возможной агрессии. Если эти факторы не будут учтены, то ситуация будет хуже, убежден Алексей Кущ.
А вот старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует существенное укрепление гривны и курс в 27,5 грн/доллар. Но при одном условии – отсутствии дальнейшей военной эскалации со стороны России.
"На ближайшую неделю, в случае отсутствия новых обострений с РФ, мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,5 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,4/27,6 грн", – спрогнозировал аналитик изданию Obozrevatel.
Стоит ли сейчас покупать доллары
Хотя окончательно спрогнозировать ситуацию на валютном рынке сейчас и сложно, учитывая геополитическую ситуацию, эксперты не советуют украинцам бросаться скупать доллары.
Так, инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире "Украина 24" заявил, что на сегодня нет никаких экономических причин для роста курса доллара и евро, поэтому покупать валюту пока что не стоит.
"Сейчас нет экономических причин роста курса, – ред.), есть психологическое давление. Вот теперь есть опасения, поэтому и растет курс", – отметил Сергей Фурса.
По его словам, нынешний рост курса доллара происходит прежде всего из-за психологического фактора.
То же говорит и экономический эксперт Алексей Кущ. По его мнению, сейчас украинцам лучше не делать резких движений.