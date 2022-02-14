Доллар растет, однако скупать его не стоит. Какая ситуация на валютном рынке в Украине и чего ждать дальше

Фото из открытых источников

Курс доллара на межбанке в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 66 копеек

В течение последних дней гривна начала заметно ослабевать, а курс иностранных валют – существенно расти. По мнению аналитиков, главной причиной этого стали геополитическая ситуация у украинских границ и распространение информации о возможном вторжении России. Эксперты прогнозируют, что доллар может продолжить немного повышаться, однако скупать валюту не советуют. О том, каким будет курс валют в ближайшие недели, рассказываем далее.

Почему гривна ослабла

Национальный банк Украины установил на 14 февраля официальный курс гривны относительно доллара на уровне 28,04 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Согласно данным регулятора, официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 31,98 грн/евро. Таким образом, гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 66 копеек до 28,72 гривны за доллар, курс в покупке до 28,70 гривны за доллар. Курс евро в продаже вырос на 61 копейку до 32,56 гривны за евро.

На наличном рынке по состоянию на 7:50, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 28,3 грн, продают – по 28,69 грн. При этом предложения по покупке колеблются от 28,95 грн до 28,71 грн, продажи – от 28,1 грн до 29 грн.

Фото из открытых источников

По словам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, основной причиной ослабления гривны остается напряженная геополитическая ситуация на границе с Россией. То же самое говорит и экономический эксперт Олег Пендзин.

"Сейчас единственный фактор, который влияет на повышение курса доллара – это страх инвесторов, которые выезжают из Украины на фоне распространения информации о возможном вторжении России", – пояснил Олег Пендзин в комментарии pnktv.news.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер отметил что, давление на рубль оказывают как информация об угрозе вторжения РФ, так и высокая инфляция в США. В январе последняя ускорилась до 7,5%.

А экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии pnktv.news добавил, что то, что курс доллара начал существенно расти еще в субботу и воскресенье, когда не работал межбанк, говорит о том, что на курс повлияла также наличие наличной валюты на теневом рынке.