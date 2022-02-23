Чрезвычайное положение в Украине: Чем оно отличается от военного положения и какие запреты будут действовать

Фото из открытых источников

Если чрезвычайное положение предусматривает лишь несколько запретов, то военное – гораздо больше

В среду, 23 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании решила ввести на всей территории Украины кроме Луганской и Донецкой областей, чрезвычайное положение. Чтобы такой правовой режим заработал официально, его должны одобрить народные депутаты Украины. На это у них есть двое суток.

Далее рассказываем о разнице между чрезвычайным положением и военным положением – в чем-то они пересекаются, а чем-то радикально отличаются.

Предпосылки внедрения в Украине чрезвычайного/военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в случае масштабной эскалации со стороны России в отдельных областях Украины могут ввести военное положение.

21 февраля председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент готов к любому развитию событий относительно возможной военной эскалации со стороны России и даже до введения специальных положений. По его словам, народные депутаты могут ввести специальное положение исключительно на основании указа президента, однако пока такого документа нет. Несмотря на то, что Стефанчук выразил надежду на то, что Украина сможет "завершить этот путь своей победой политико-дипломатическим путем", 23 февраля народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк подтвердила вероятность введение в ряде регионов Украины режима чрезвычайного положения. Она отметила, что его могут ввести в Донецкой, Луганской, а также Харьковской и Херсонской областях и в Киеве. Речь идет о введении чрезвычайного положения максимум на 60 дней с возможностью пролонгации при необходимости.

После этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение ввести на 30 дней чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим. Верховная Рада должна утвердить это решение в течение 48 часов.

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Данилов пояснил, что ограничения, связанные с чрезвычайным положением будут варьироваться, в зависимости от региона, но жизнь граждан не будет кардинально меняться.

При этом секретарь СНБО рассказал, что чрезвычайное положение предусматривает усиление охраны общественного порядка, возможное ограничение движения транспорта, осмотр его, проверка документов у физических лиц, а комендантский час вводится на местах при необходимости.

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Что такое чрезвычайное положение и что он предусматривает

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или на отдельных ее территориях в случае возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного / природного характера или при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины насильственным путем.

Фото из открытых источников

Его внедряют для устранения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к потерям материальных ресурсов и среди населения и только при наличии реальной угрозы безопасности граждан или конституционному строю. Срок введения ЧС - не более 30 суток по Украине и не более 60 суток в отдельных местностях. В случае сохранения опасности режим ЧП могут продлить, но только после соответствующего указа президента и не более чем на 30 дней.

Введение ЧП могут предложить только в Совете национальной безопасности и обороны. Далее должен быть указ президента, который в течение двух дней должно поддержать парламентское большинство в Верховной Раде.

В условиях чрезвычайного положения действуют такие правила, в том числе и запреты:

Не проводятся выборы президента, парламента и местных органов власти.

Ограничивается въезд и выезд на территории, где действует ЧС;

Разрешается использовать армию и полицию для усиления безопасности;

Отменяется работа аэропортов и перекрываются дороги;

Запрещается деятельность политических партий и общественных организаций;

Вводится комендантский час;

Запрещаются забастовки, концерты и массовые мероприятия;

Введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

Разрешен осмотр вещей, автомобилей, жилья;

Эвакуация населения из опасных мест;

Разрешено проводить целевую мобилизацию после указа президента.

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Что такое военное положение и какие у него особенности

Военное положение-это особый режим, который могут ввести на всей территории страны или в отдельных регионах в соответствии с ЗУ "О правовом режиме военного положения" в условиях вооруженной агрессии или угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины и ее территориальной целостности.

Фото из открытых источников

Во время действия военного положения государственные органы власти, военное командование и военные администрации, органы местного самоуправления получают полномочия, которые необходимы для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности Украины. Срок продолжительности военного положения не ограничен.

Ограничения и правила на время действия военного положения:

Не проводятся выборы президента, парламента и местных органов власти;

Невозможно прекратить полномочия президента, Верховной рады, правительства, судов;

Усиление охраны стратегических объектов;

Введение комендантского часа;

Запрет акций и массовых собраний;

Возможный запрет торговли и обязательство не покидать место жительства;

Среди возможных ограничений и обязательств-трудовая повинность и принудительное отчуждение частного имущества;

Власть и военное командование вправе проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз и частное имущество;

Могут объявить всеобщую или частичную мобилизацию;

Могут запретить / ограничить выезд с территории, на которой объявлено военное положение.

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Что известно о положении приграничных с РФ областей Украины

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в регионах, граничащих с Россией и Беларусью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения.

Фото из открытых источников

В рамках этого нововведения будет запрещено такое: находиться на приграничной территории в ночное время; выходить на любых плавательных средствах из пунктов базирования; передвижение транспорта, кроме военного, транспортных средств силовых структур и агротехники, дорогами, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе Украины.